"BİR ANNE EVLADINA NASIL DOYAR Kİ?"

Duran, paylaşımında şu ifadelere yer verdi: 7 Ekim 2025'ten beri hasret kaldığım kalbime bugün yeniden sarıldım... Kokladım, öptüm, içime çektim... Ama doyamadım. Bir anne evladına nasıl doyar ki? Aramıza zaman girdi, mesafeler girdi, söylenen sözler girdi... Ama hiçbir şey kalbimdeki yerini değiştiremedi. Bugün bir kez daha anladım ki insanın kalbi bazen kendi bedeninde değil, evladının göğsünde atarmış. Sen benim kalbimsin oğlum. Dün de öyleydin, bugün de öylesin, sonsuza kadar da öyle kalacaksın. Emir'im senden hiç vazgeçmeyeceğim.