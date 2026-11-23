Güzide Duran oğluna kavuştu
Mart ayında Adnan Aksoy ile olan evliliğini olaylı şekilde sonlandıran Güzide Duran, uzun süredir hasret olduğu oğlu Emir ile ilgili paylaşım yaptı. Duran, "7 Ekim 2025'ten beri hasret kaldığım kalbime bugün yeniden sarıldım" dedi
1996 Best Model of Turkey birincisi Güzide Duran ile iş insanı Adnan Aksoy, mart ayında resmen boşanmıştı. Duran, boşanma süreci devam ederken Beşiktaş Jimnastik Kulübü eski başkanı Fikret Orman ile yaşadığı aşkla gündeme gelmişti.
Bu süreçte Güzide Duran'ın çocuklarıyla ilişkisi de olumsuz etkilenmişti. Çocuklarıyla arasının açılmasından eski eşi Adnan Aksoy'u sorumlu tutan Duran, çocuklarını göremediğini dile getirmişti.
Duran, son sosyal medya paylaşımında uzun süredir hasret kaldığı oğlu Emir ile kavuştuğuna dair ifadeler kullandı. Oğluna duyduğu özlemi dile getiren model, duygusal ifadelerle dikkat çekti.
"BİR ANNE EVLADINA NASIL DOYAR Kİ?"
Duran, paylaşımında şu ifadelere yer verdi: 7 Ekim 2025'ten beri hasret kaldığım kalbime bugün yeniden sarıldım... Kokladım, öptüm, içime çektim... Ama doyamadım. Bir anne evladına nasıl doyar ki? Aramıza zaman girdi, mesafeler girdi, söylenen sözler girdi... Ama hiçbir şey kalbimdeki yerini değiştiremedi. Bugün bir kez daha anladım ki insanın kalbi bazen kendi bedeninde değil, evladının göğsünde atarmış. Sen benim kalbimsin oğlum. Dün de öyleydin, bugün de öylesin, sonsuza kadar da öyle kalacaksın. Emir'im senden hiç vazgeçmeyeceğim.
Öte yandan Güzide Duran, Fikret Orman ile ilişkisinin evliliğini bitirme kararı aldıktan sonra başladığını savunurken Adnan Aksoy ise bu açıklamanın aksini öne sürmüştü.