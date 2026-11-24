İl emniyet müdürlükleri KOM ve Mali Suçlarla Mücadele şube müdürlüklerince gerçekleştirilen operasyonlarda şüphelilerin; tefecilik, nitelikli dolandırıcılık, kamu kurum ve kuruluşlarının zararına dolandırıcılık, rüşvet ve zimmet, Vergi Usul Kanunu'na muhalefet, resmî belgede ve parada sahtecilik, kişilerin hayat ve sağlığını tehlikeye sokacak biçimde ilaç yapma veya satma ile 6114 ve 1219 sayılı kanunlara muhalefet suçlarından kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama suçlarına karıştıkları tespit edildi.

SİLAH, ALTIN VE NAKİT PARA ELE GEÇİRİLDİ

Operasyonlar kapsamında yapılan aramalarda 16 ruhsatsız tabanca, 10 ruhsatsız av tüfeği, 2 şarjör, çok sayıda tabanca fişeği ve av tüfeği kartuşu ele geçirildi.

REKLAM

Aramalarda ayrıca 1 milyon 590 bin 300 TL, 12 bin 50 ABD doları, 7 bin 35 avro, 20 çeyrek altın, 9 yarım altın, 7 tam altın, 1 ata altın, 5 gram altın, 5 bilezik, 25 vadeli altın satış sözleşmesi ve çok sayıda senet bulundu. Ele geçirilen çeklerin toplam değerinin ise 2 milyon 850 bin TL olduğu bildirildi.

71 ilde bugün “Mali Suç Örgütlerine “ yönelik 455 şüpheliye eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi.



Emniyet Genel Müdürlüğü KOM Başkanlığı ile Cumhuriyet Başsavcılıkları koordinesinde yapılan çalışmalar sonucu, İl Emniyet Müdürlükleri KOM ve Mali Suçlarla Mücadele Şube… pic.twitter.com/aSEXt7FX0J — T.C. İçişleri Bakanlığı (@TC_icisleri) November 24, 2026

Operasyonların Adana, Ankara, İstanbul, İzmir, Antalya, Gaziantep, Bursa, Diyarbakır, Erzurum, Kocaeli, Konya, Mersin ve Şanlıurfa'nın da aralarında bulunduğu 71 ilde gerçekleştirildiği belirtildi.