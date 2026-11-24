Atilla Taş'ın kızı Sezen Taş, 8 Ekim'de Mersin'de bir sitedeki apartmanın 14'üncü katından düşerek hayatını kaybetmişti. İki çocuk annesi Sezen Taş, 9 Ekim'de Mersin'de düzenlenen cenaze töreninin ardından son yolculuğuna uğurlanmıştı.

Kızının vefatıyla büyük bir acı yaşayan Atilla Taş, torunlarıyla bir araya geldiği anları sosyal medya hesabından paylaştı. Taş, torunlarıyla çekilen fotoğraflarını kırmızı kalp emojisi eşliğinde takipçileriyle buluşturdu.

Öte yandan Sezen Taş ile Uğur Haliloğlu, 12 yıllık evliliklerini 11 ay önce sonlandırmıştı. İkilinin bu evlilikten bir kız ve bir erkek olmak üzere iki çocuğu bulunuyor.