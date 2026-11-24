SHOW TV’nin, yapımını Gold Film’in, yapımcılığını Faruk Turgut’un üstlendiği fenomen dizisi 'Kızılcık Şerbeti’nin heyecan dolu ikinci tanıtımı yayınlandı.

Dizinin yayınlanan yeni bölüm tanıtımında Kıvılcım ve Salkım, çocukları yüzünden bir kez daha karşı karşıya gelirken Emir ve Çimen’in “Çünkü biz evlendik” sözleri herkesi şaşkına çeviriyor. Asil’in platformunun yönetimini Nursema ve aile dostları Ali Murat’ın ortaklaşa üstlenmesi yeni bir hesaplaşmanın kapısını aralarken Asil’in bu gelişmeye nasıl tepki vereceği merak uyandırıyor. Nursema’nın çalışma hayatı aile içindeki huzursuzluğu yeniden alevlendirirken Abdullah’ın Fatih’e Başak’tan boşanması için baskı yapması gerilimi tırmandırıyor. Kıvılcım ve Ömer’in romantik halleri dikkat çekerken tanıtımın finalinde ise hamile Çimen’e araba çarpması, izleyicileri büyük bir endişe ve merak içinde bırakıyor.

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'Kızılcık Şerbeti' yeni bölümüyle Cuma akşamı 20.00’de SHOW TV’de.