ABD'li çip üreticisi Nvidia'da Jensen Huang'ın yeniden CEO olarak göreve getirilmesi, yatırımcıların şirkete yönelik güvenini yeniden artırdı. Şirket yönetim kurulunun Huang'ı yeniden CEO, başkan ve yönetim kurulu üyesi olarak görevlendirmesinin ardından Nvidia hisselerinde tarihi bir yükseliş yaşandı.

Nvidia hisseleri 23 Kasım'daki işlemlerde yüzde 31.48 yükselerek 165.05 dolardan kapandı. Hisseler böylece bir günde 39.52 dolar değer kazandı. Bu yükselişle Nvidia'nın piyasa değerine 952 milyar dolar eklendi. Firmanın piyasa değeri böylece 3.98 trilyon dolara çıktı.

23 YILIN EN GÜÇLÜ GÜNLÜK YÜKSELİŞİ

Nvidia hisselerindeki yükseliş, Mayıs 2003'ten bu yana kaydedilen en yüksek günlük yüzdesel artış oldu. Şirketin piyasa değerindeki 952 milyar dolarlık artış da ABD'de bir şirketin tek işlem gününde ulaştığı en yüksek piyasa değeri artışı olarak kayıtlara geçti.

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YATIRIMCI GÜVENİNİ ARTIRDI

Nvidia yönetim kurulu, son aldığı kararla Jensen Huang'ın görevine derhal dönmesini kararlaştırdı. Huang'ın ayrılığının ardından şirketin yönetiminde oluşan belirsizlik, yatırımcıların Nvidia hisselerindeki satışlarında etkili olmuştu.

Yeniden görevlendirme kararı, yapay zeka yatırımlarının geleceğine ilişkin tartışmaların ve teknoloji hisselerinde yaşanan satışların ardından Nvidia'ya yönelik beklentileri de destekledi.

NEDEN İSTİFA ETMİŞTİ?

Jensen Huang, 12 Kasım 2026'da Nvidia CEO'luğu ve yönetim kurulu üyeliği görevlerinden istifa etti. İstifanın arkasında, evlilik dışı ilişkilerine yönelik ortaya çıkan iddialar bulunuyordu.

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Reuters'ın haberine göre Huang'ın, Çin istihbaratıyla bağlantılı olduğu öne sürülen Çinli bir iş kadınıyla ve Nvidia çalışanlarından en az ikisiyle ilişki yaşadığı iddia edildi. Huang evlilik dışı ilişki yaşadığını kabul ederek eşinden özür diledi. İddialar, şirket içinde kurumsal yönetim ve etik tartışmalarını da beraberinde getirdi.

İstifanın ardından Nvidia Finans Direktörü Colette Kress geçici CEO olarak görevlendirildi.

11 GÜNLÜK AYRILIK

Huang'ın ayrılığından 11 gün sonra, 23 Kasım'da Nvidia yönetim kurulu CEO'luğa yeniden dönmesine oy birliğiyle karar verdi. ABD Başkanı Donald Trump'ın da Huang'ın dönüşü için yönetim kurulu üzerinde girişimde bulunduğu bildirildi.

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Yönetim kurulu, ABD hükümetinden aldığı değerlendirmelerin ardından Huang'ın dönüşünün ulusal güvenlik açısından risk oluşturmadığı sonucuna vardığını açıkladı. Ancak Huang hakkındaki şirket içi soruşturmalar devam ediyor.