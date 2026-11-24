Rusya tarafından uluslararası düzeyde aranıyordu... Kazakistan'daki cinayetin şüphelisi 20 yıl sonra İstanbul'da yakalandı!
Kazakistan'da 20 yıl önce işlenen cinayetle ilgili uluslararası düzeyde aranan 50 yaşındaki Vitta Makhmakhanov, İstanbul'da yakalandı. Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekiplerinin Bakırköy'de düzenlediği operasyonla gözaltına alınan şüphelinin, suç örgütü lideri olduğu öne sürülen Sagit Shakputov'un öldürülmesiyle bağlantılı olduğu öğrenildi.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, uluslararası düzeyde aranan kişilerin yakalanmasına yönelik yürüttüğü çalışmalarda, 20 yıl önce Kazakistan'da işlenen bir cinayetin şüphelisinin İstanbul'da bulunduğunu belirledi.
Habertürk muhabiri Mustafa Şekeroğlu’nun haberine göre; yapılan araştırmalarda 1976 yılında Kazakistan'ın Almatı şehrinde dünyaya gelen Çeçen kökenli Vitta Makhmakhanov'un, öldürme suçları kapsamında Rusya adli makamlarınca arandığı ve hakkında uluslararası arama kayıtlarının bulunduğu tespit edildi.
BAKIRKÖY'DE SAKLANDIĞI ADRES BELİRLENDİ
Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, hakkında çeşitli tahdit kodları da bulunan Makhmakhanov'un yakalanması için çalışmalarını derinleştirdi. Şüphelinin Bakırköy'de saklandığı adresi belirleyen polis ekipleri, düzenledikleri operasyonla Makhmakhanov'u yakalayarak gözaltına aldı.
20 YIL ÖNCE İŞLENEN CİNAYET
Makhmakhanov'un arandığı cinayetle ilgili ayrıntılar da ortaya çıktı. Kazakistan basınında yer alan haberlere göre, 28 Kasım 2006'da ülkenin Zhezkazgan şehrinde suç örgütü lideri olduğu iddia edilen Sagit Shakputov, aracında uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti.
MİLYONLARCA DOLARLIK ZARAR İDDİASI
Yayınlanan haberlerde, öldürülen Sagit Shakputov'un büyük bir sanayi şirketini milyonlarca dolar zarara uğrattığı öne sürülen suç örgütünün lideri olduğu iddia edildi.
HAKKINDA YASAL İŞLEM BAŞLATILDI
Bu cinayetin ardından Vitta Makhamakhanov Rusya adli makamlarınca aranmaya başlandığı belirtildi. Kazakistan'da işlenen cinayetten 20 yıl sonra İstanbul'da yakalanan Vitta Makhmakhanov hakkında gerekli yasal işlemler başlatıldı. Şüphelinin emniyetteki işlemleri devam ediyor.