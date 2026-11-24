Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından hazırlanan Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Tebliğde, Vergi Usul Kanunu uyarınca yeniden değerleme oranının, yeniden değerleme yapılacak yılın ekim ayında (ekim dahil) bir önceki yılın aynı dönemine göre Türkiye İstatistik Kurumunun yurt içi üretici fiyat endeksinde meydana gelen ortalama fiyat artış oranı olduğu ve bu oranın Bakanlıkça Resmi Gazete ile ilan edilmesi gerektiği belirtildi.

Bu kapsamda, yeniden değerleme oranının 2026 yılı için yüzde 27,83 olarak belirlendiği kaydedildi. Bu oranın, aynı zamanda 2026'ya ait son geçici vergi dönemi için de uygulanacağı ifade edildi.

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Düzenlemede, bu konuda daha önce yayımlanmış tebliğlerin de yürürlükte bulunduğu bildirildi. İşte 2027'deki ehliyet, pasaport, IMEI ve ceza ücretleri...

PASAPORT HARÇ BEDELİ NE KADAR OLACAK?

Buna göre pasaport harçları 6 aya kadar olanlarda 2.806,50 TL'den 3.587,55 TL'ye çıkacak.

Pasaport harçları 1 yıllıklarda ise 4.103,00 TL'den 5.244,86 TL'ye, 3 yıllıklarda 9.516,00 TL'den 12.164,30 TL'ye çıkacak.

SÜRÜCÜ BELGESİ HARÇLARI

Sürücü belgesi harçları yeniden değerleme oranı ile birlikte A sınıfında 2.239,90 TL'den 2.863,26 TL'ye, B sınıfında ise 6.754,60 TL'den 8.634,41 TL'ye yükselecek.

YURT DIŞI ÇIKIŞ VE IMEI KAYIT HARCI

2026 yılında yurt dışı çıkış harcı 1250 TL olarak uygulandı. Yeniden değerleme oranı ile 2027'den 1598 TL'ye yükselecek.

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Yurt dışından satın alınan telefonlar için IMEF kayıt harcı 2026 yılında 54.258 TL olarak uygulanıyor. Yeniden değerleme oranında artırıldığında 69.358 TL'ye yükselecek.

TRAFİKTE KAVGANIN CEZASI 230.094 TL

Trafik cezaları da doğrudan yeniden değerleme oranında artırılıyor. Cumhurbaşkanının trafik cezalarında uygulanan yeniden değerleme oranını indirme veya artırma yetkisi bulunmuyor.

Buna göre, kırmızı ışık ihlalinde ilk seferinde 5000 TL olan ceza 6.391 TL'ye, ikinci ihlalde 10.000 TL olan ceza 12.783 TL'ye, 15.000 TL olan ceza 19.174 TL'ye yükselecek.

Araç sürerken telefonla konuşanlara uygulanan trafik cezası ilk seferinde 5000 TL'den 6.391 TL'ye, ikinci seferinde 10.000 TL'den 12.783 TL'ye, üçüncüsünde ise 20.000 TL'den 25.566 TL'ye çıkacak.

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Ruhsatsız araç kullanma cezası 46.000 TL'den 58.802 TL'ye, emniyet kemeri takmamanın cezası 2.500 TL'den 3.196 TL'ye yükselecek.

Alkollü araç kullananlara uygulanan ceza ilk seferinde 25.000 TL'den 32.196 TL'ye, ikincisinde 50.000 TL'den 63.915 TL'ye, üçüncüsünde ise 150.000 TL'den 191.745 TL'ye çıkacak.

Araçtan inerek kavga edenlere 180 bin lira ceza uygulanıyor. Gelecek yıl bu ceza 230.094 TL'ye yükselecek.

Trafik cezalarını 30 gün içinde ödeyenlere yüzde 25 oranında indirim uygulanıyor.

EN DÜŞÜK MOTORLU TAŞITLAR VERGİSİ NE OLACAK?

Cumhurbaşkanı Erdoğan 2026 yılında motorlu taşıtlar vergisinde artış oranını yeniden değerleme oranının altında yüzde 18,95 olarak belirledi.

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1300 cm3 ve aşağısı sıfır araçlarda 5.750 TL olan MTV, yeniden değerleme oranında artırılırsa 7.350 TL'ye, yüzde 20,95 oranında artırılırsa 6.955 TL'ye çıkacak.

1301-1600 cm3 arasındaki sıfır araçlarda 10.106 TL olan vergi yeniden değerleme oranında artırılırsa 12.803 TL'ye, yüzde 20,95 oranında artırılırsa 12.114 TL'ye çıkacak.