İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf, Tahran yönetiminin daha önce açıkladığı 7 şart yerine getirilmeden Washington ile müzakereler konusunda herhangi bir adım atılmayacağını belirterek, ABD'nin olası hamlelerine karşılık vermeye hazır olduklarını söyledi.

Meclis açık oturumunda konuşan Kalibaf, ABD ile yaşanan gerilime ilişkin açıklamalarda bulundu.

ABD Başkanı Donald Trump ve diğer ABD'li yetkililerin açıklamalarına tepki gösteren Kalibaf, İran'a yönelik tehdit ve ekonomik baskıların sürdürülmesinin, Washington'un İran karşısındaki çaresizliğinin göstergesi olduğunu savundu.

Kalibaf, ABD ile müzakereler konusunda İran’ın tutumunun açık ve değişmez olduğunu vurgulayarak, “Daha önce de söylediğimiz gibi, İran'ın 7 şartı yerine getirilmeden hiçbir adım atılmayacak ve müzakere yapılmayacak." ifadelerini kullandı.

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ABD’nin muhtemel saldırılarına karşılık vermeye hazır olduklarını belirten Kalibaf, "Düşmanın bir hata yapması halinde savaşın coğrafyasını değiştirmek dahil olmak üzere kararlı bir karşılık vermeye hazırız." değerlendirmesinde bulundu.

Tahran yönetimi ABD ile kapsamlı müzakerelerin başlaması ve Hürmüz Boğazı'nın açılabilmesi için öne sürdüğü 7 şartın yerine getirilmesinde ısrar ediyor.

İran’ın ABD’ye sunduğu şartlar arasında deniz ablukasının kaldırılması, Hürmüz Boğazı'ndan ticari ve petrol gemilerinin güvenli geçişinin garanti edilmesi, Tahran'a yönelik tek taraflı yaptırımların kaldırılması, İran'a petrol ihracatı muafiyeti, dondurulmuş varlıkların serbest bırakılması ve savaşın tüm cephelerde sonlandırılması gibi şartlar yer alıyor.