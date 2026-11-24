Araç sahiplerinin her yıl ocak ve temmuz aylarında iki taksit halinde ödediği Motorlu Taşıtlar Vergisi'nde (MTV) yeni yılın zam hesabı ortaya çıktı.

Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından hazırlanan Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği'nin Resmi Gazete'de yayımlanmasıyla birlikte, 2027 yılında vergi ve harçlardaki artışlara esas olacak yeniden değerleme oranı da resmiyet kazandı.

Yüzde 27.83 olarak açıklanan yeniden değerleme oranında değişikliğe gidilmemesi halinde, 1 Ocak 2018 ve sonrasında trafiğe tescil edilen, 1-3 yaş aralığındaki otomobillerin en düşük yıllık MTV tutarı 7 bin 350 TL olacak.

REKLAM

Motor hacmi 1300 cc ve altında kalan bu yaş grubundaki otomobillerde, vergisiz taşıt değerine göre yıllık MTV tutarı 8 bin 77 TL ve 8 bin 822 TL'ye kadar çıkacak.

Böylece, söz konusu motor hacmindeki otomobillerin sahipleri yeni yılda yaklaşık 1.600 TL ile 1.920 TL arasında daha fazla MTV ödeyecek.

MATRAH SINIRLARI DA YÜKSELECEK

Yeniden değerleme oranı, araç sahiplerinin ödeyeceği MTV tutarlarının yanı sıra vergilendirmede esas alınan taşıt değeri sınırlarını da değiştirecek.

Yüzde 27.83'lük oranın aynen uygulanması halinde, motor hacmi 1600 cc ve altında kalan otomobillerde 2026 yılında 309 bin 100 TL olan ilk taşıt değeri sınırı 395 bin 100 TL'ye yükselecek.

Aynı motor hacmindeki otomobiller için 541 bin 500 TL olan ikinci sınır ise 692 bin 100 TL'ye çıkacak.

REKLAM

Motor hacmi 1601-2000 cc aralığındaki otomobillerde 775 bin 100 TL olan taşıt değeri sınırı da 990 bin 800 TL'ye yükselecek.

Böylece 2027 yılında otomobillerin hangi MTV dilimine gireceğini belirleyen taşıt değeri sınırları da yeniden düzenlenmiş olacak.

1.6 LİTREDE MTV 15 BİN TL

Türkiye'de yaygın olarak tercih edilen 1301-1600 cc motor hacmine sahip otomobillere bakıldığında ise 1-3 yaş aralığındaki araçların yıllık MTV tutarı en düşük 12 bin 803 TL olacak.

Aynı motor hacmi ve yaş grubunda yer alan fakat taşıt değeri daha yüksek olan otomobillerde ise ödenecek MTV tutarı aracın bulunduğu vergi dilimine göre 14 bin 90 TL ve 15 bin 375 TL olacak.

REKLAM

Bu motor hacmindeki otomobillerde yıllık vergi yükü, 2026 yılına göre yaklaşık 2 bin 787 TL ile 3 bin 347 TL arasında artacak.

2 LİTRE MOTORDA VERGİ 42 BİN TL'Yİ GEÇECEK

Motor hacmi 1601-1800 cc arasında kalan 1-3 yaşındaki otomobillerde yıllık MTV tutarı 24 bin 891 TL ile 27 bin 165 TL arasında değişecek.

Motor hacmi 1801-2000 cc aralığındaki otomobillerde ise yıllık MTV tutarı 39 bin 216 TL ile 42 bin 789 TL arasında olacak.

1-3 yaş aralığındaki otomobillerde en yüksek MTV tutarı ise 2026 yılında uygulanan 274 bin 415 TL'den 350 bin 784 TL'ye yükselecek.

Böylece en düşük ve en yüksek MTV dilimindeki yeni otomobiller arasındaki yıllık vergi farkı 340 bin TL'yi aşacak.

REKLAM

2027 YILINDA NE KADAR MTV ÖDENECEK?

Yeniden değerleme oranının aynen uygulanması halinde, 1 Ocak 2018 ve sonrasında trafiğe tescil edilen 1-3 yaş aralığındaki otomobillerin yıllık MTV tutarları motor hacmine ve taşıt değeri dilimine göre şu şekilde olacak:

.png

(Tüm vergi tutarları yıllık ve TL cinsindendir. Hesaplamalar yüzde 27.83'lük yeniden değerleme oranı üzerinden yapılmıştır. Kesinleşmiş 2027 MTV tarifesi değildir)

ARACIN YAŞI VE DEĞERİ VERGİYİ BELİRLİYOR

1 Ocak 2018 ve sonrasında trafiğe tescil edilen otomobillerin MTV tutarları hesaplanırken, aracın yaşı ve motor hacminin yanı sıra vergisiz taşıt değeri de dikkate alınıyor.

2018 yılından önce trafiğe tescil edilen otomobillerde ise MTV hesaplamasında motor hacmi ve aracın yaşı esas alınıyor.

Dolayısıyla aynı motor hacmine sahip otomobillerin ödeyeceği MTV tutarları, araçların yaşına ve tabi oldukları vergi tarifesine göre farklılık gösterebiliyor.

REKLAM

Tamamen elektrikli otomobillerde ise MTV hesaplanırken motor silindir hacmi yerine elektrik motorunun gücü esas alınıyor. Aracın motor gücüne, yaşına ve ilgili tarifede taşıt değerine karşılık gelen MTV tutarının yüzde 25'i tahsil ediliyor.

Hibrit otomobillerde ise içten yanmalı motorun silindir hacmine göre vergilendirme yapılıyor.

GEÇEN YIL ZAM ORANI DÜŞÜRÜLMÜŞTÜ

Öte yandan Motorlu Taşıtlar Vergisi'nde yeni yılda uygulanacak zam oranı, Cumhurbaşkanı yetkisiyle yeniden belirlenebiliyor.

Geçmiş yıllara bakıldığında, 2019 yılında yüzde 23,73 olarak açıklanan yeniden değerleme oranı MTV için yüzde 15.9'a, 2020 yılında ise yüzde 22.58'den yüzde 12'ye indirilmişti.

2021 yılında yüzde 9,11'lik yeniden değerleme oranında değişikliğe gidilmezken, 2022 yılında yüzde 36,2 olarak açıklanan oran MTV için yüzde 25'e düşürülmüştü.

REKLAM

2023 yılında da yüzde 122.93 olarak açıklanan yeniden değerleme oranı, MTV'de yüzde 61.5 olarak uygulanmıştı.

2024 ve 2025 yıllarında ise yeniden değerleme oranları herhangi bir değişiklik yapılmadan MTV tutarlarına yansıtılmıştı.

Son olarak 2026 yılı için yüzde 25.49 olarak açıklanan yeniden değerleme oranı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan karar kapsamında MTV'de yüzde 18.95'e indirilmişti.

Dolayısıyla 2027 yılında araç sahiplerinin ödeyeceği kesin MTV tutarları, yüzde 27.83'lük yeniden değerleme oranında değişikliğe gidilip gidilmeyeceğinin belli olmasıyla netleşecek.