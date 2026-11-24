Londra merkezli gazete The Guardian, Rusya Devlet İstatistik Kurumu Rosstat'a ait gizli verilerde sızıntı yaşandığını ve gazetenin bu verilere ulaştığını öne sürerek çarpıcı bir 'intihar' haberi paylaştı. Gazeteye göre sızan veriler, Rusya-Ukrayna Savaşı'nda 1000'den fazla Rus askerinin cephede intihar ettiğini öne sürüyor. Verilere göre 885 adet Rus askeri de 'niyeti belli olmayan' ateşli silah yaralanmalarına maruz kaldı. Bu sayının da intihar teşebbüsü olabileceği düşünülüyor.

Tüm bu intiharlar toplandığında, hayatını kaybedenlerin sayısı neredeyse bir Rus alayının mevcuduna ulaşıyor.

The Guardian kaynakları, ağır kayıpların ve sert disiplin uygulamalarının moral değerleri tükettiğini, beş yıla yaklaşan savaş sürecinde Rus Silahlı Kuvvetleri'nin maruz kaldığı baskının boyutlarının intiharları tetiklediğini öne sürüyor.

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The New York Times tarafından yapılan bir araştırma, 2023 yılında en az 158 muvazzaf ABD askerinin intihar ederek hayatını kaybettiğini ortaya koydu. Ancak askeri analistlere göre Rus ordusunda bu sorun; silah arkadaşlarından ve komutanlardan gelen yoğun baskının yanı sıra, son derece tehlikeli muharebe görevlerine gönderilme korkusuyla daha da ağırlaşıyor. Askerlerin savaştan çıkış yolunu tamamen kapatan sözleşmeler ise bu çaresizlik hissini daha da körüklüyor.

Gazeteye göre söz konusu veriler, Belarus muhalefetiyle bağlantılı bilgisayar korsanlığı grubu “Cyber ​​Partisans” ve Ukraynalı bilgisayar korsanı kolektifi “Silent Crow” tarafından ele geçirilen, 11 milyondan fazla belgeyi içeren bir veri yığınından elde edildi.

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Kremlin, ordu içindeki intiharlara dair verileri yayımlamıyor ve kayıp sayılarını devlet sırrı olarak kabul ediyor.

Savaşın devam etmesiyle birlikte kayıtlara geçen askeri intihar vakaları da artış gösterdi. 2022’de 50’nin üzerindeyken 2024’te 200’ü aştı ve 2025’te 365 ile zirveye ulaştı; bu durum, Rusya’nın toplam kayıp sayılarıyla da paralellik gösteriyor.

Kayıtların eksik olması ve sahadaki gerçekliğin gerisinde kalmasına rağmen, 2026 yılına ait veritabanında şimdiden yaklaşık 300 intihar vakası yer alıyor; bu da savaşın başından bu yana kaydedilen en yüksek ikinci yıllık toplam anlamına geliyor. Rus ordusundan firar eden askerlerle çalışan aktivistler ve avukatlar, gerçek sayının çok daha yüksek olduğuna inanıyor.

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Rus askerlerinin firar etmesine yardımcı olan "Idite Lesom" adlı grubun sözcüsü Ivan Chuvilyaev, "Bunun düşük bir tahmin olduğunu söyleyebilirim" dedi:

"Rosstat'ın sunduğu her türlü istatistik —savaşla ilgili diğer tüm istatistikler gibi— yalnızca hiyerarşik zincir boyunca yukarıya iletilen raporlardan ibaret."