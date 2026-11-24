Shakhtar Donetsk-Fenerbahçe maçında bir ilk yaşanacak! İki Türk teknik adam karşı karşıya...
UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki temsilcilerimizden Fenerbahçe, 5. hafta maçında yarın akşam Ukrayna ekibi Shakhtar Donetsk ile Londra'da karşılaşacak. İlk dört maçında 5 puan toplayan sarı-lacivertliler, teknik direktör Emre Belözoğlu yönetiminde çıkacağı ilk Devler Ligi müsabakasından 3 puanla ayrılmanın hesaplarını yapıyor. Türk teknik direktör Arda Turan'ın çalıştırdığı Shakhtar'ın ise 4 maçta 4 puanı bulunuyor. Shakhtar Donetsk-Fenerbahçe mücadelesi tarihi bir ana da tanıklık edecek. Şampiyonlar Ligi tarihinde ilk kez 2 Türk teknik adam birbirlerine rakip olacak.
Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin beşinci haftasında yarın Ukrayna'nın Shakhtar Donetsk ekibiyle İngiltere'de karşı karşıya gelecek.
Londra'da Chelsea'nin maçlarını oynadığı Stamford Bridge'deki müsabaka, TSİ 23.00'te başlayacak.
İngiltere Futbol Federasyonundan Michael Oliver'ın yöneteceği 90 dakikada Stuart Burt ve James Mainwaring, yardımcı hakem görevi yapacak.
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde geride kalan 4 maçta 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 yenilgi yaşayan sarı-lacivertli ekip, 5 puanla 19. sırada yer alıyor.
İngiliz ekibi Liverpool'u ligdeki son maçında konuk eden Fenerbahçe, 2 kez geriye düştüğü karşılaşmadan 3-2'lik galibiyetle ayrılmayı başardı.
Savaş sebebiyle maçlarını Ukrayna'da oynayamayan Arda Turan'ın çalıştırdığı Shakhtar Donetsk ise ligde 4 maçta 4 puan toplamayı başardı. Ukrayna temsilcisi, 21. sırada yer alıyor.
2 EKSİK
Fenerbahçe'de Shakhtar Donetsk maçı öncesinde 2 eksik isim bulunuyor.
Sakatlıkları devam eden Nathan Ake ve Marco Asensio, yarın oynanacak müsabakada takımlarını yalnız bırakacak.
SHAKHTAR DONETSK İLE 3. KEZ RAKİP
Fenerbahçe ile Shakhtar Donetsk, resmi olarak ilk kez 2015-2016 sezonunda Şampiyonlar Ligi elemelerinde rakip oldu. Organizasyonun 3. turu ilk maçında taraflar Kadıköy'de golsüz berabere kalırken, rövanşta Ukrayna ekibi 3-0'lık skorla tur atladı.
'BARIŞ İÇİN FUTBOL' MAÇINDA BULUŞTULAR
Fenerbahçe, 19 Nisan 2022'de barış temasına dikkat çekmek ve katkı sağlamak amacıyla Shakhtar Donetsk ile dostluk maçı yaptı. Kadıköy'de 'Barış için futbol' temasıyla oynanan bu karşılaşmanın geliri, savaş mağduru masum insanlar ve çocuklar için kullanıldı. Karşılaşmanın tek golünü Enner Valencia kaydetti.
AVRUPA KUPALARINDA 311. MAÇ
Fenerbahçe, Avrupa kupalarında yarın oynayacağı mücadeleyle birlikte 311. maçına çıkacak. Sarı-lacivertliler, bu süreçte 123 galibiyet alırken, 69 beraberlik, 118 de yenilgi yaşadı. Kanarya, rakip filelere 423 gol gönderirken, kalesinde ise 437 gol gördü.
DEVLER LİGİ'NDE 45. MÜSABAKA
Sarı-lacivertliler, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 44 maç oynadı. Kanarya, bu karşılaşmalarda 12 galibiyet, 24 mağlubiyet ve 8 beraberlik elde etti. Bu süreçte ağları 48 kez sarsan Fenerbahçe, 81 gole engel olamadı.
UKRAYNA TAKIMLARI İLE 13. KEZ
Fenerbahçe, bugüne kadar Ukrayna temsilcileri ile 12 kez kozlarını paylaştı. Sarı-lacivertliler en fazla 8 kez ile Dinamo Kiev'e rakip oldu. Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi elemeleri, grup aşaması ve Avrupa Ligi'nde eşleştiği rakibine karşı 2 galibiyet, 3 beraberlik, 3 mağlubiyet yaşadı. Kanarya, Zorya Luhansk ile de 2 maç yaparken, bu maçlarda 1 galibiyet, 1 beraberlik aldı.
STAMFORD BRIDGE'DE 18 YIL SONRA SAHAYA ÇIKACAK
Shakhtar Donetsk, güvenlik nedeniyle Şampiyonlar Ligi maçlarını Stamford Bridge'de oynuyor. Fenerbahçe de 18 yıl sonra bu sahada maça çıkacak. Sarı-lacivertliler, 8 Nisan 2008'de Şampiyonlar Ligi çeyrek final rövanş maçında Chelsea ile karşılaşmış ve sahadan 2-0 mağlup ayrılarak Devler Ligi'ne veda etmişti.
ARDA TURAN ÇALIŞTIRIYOR
Ukrayna ekibinde Türk teknik direktör Arda Turan görev yapıyor. Turuncu-siyahlı takımda ikinci sezonunu yaşayan 39 yaşındaki teknik adam, ilk sezonunda lig şampiyonluğu yaşadı. Aynı zamanda UEFA Konferans Ligi'nde de takımını yarı final oynatma başarısı gösteren Arda Turan, bu sezon da Devler Ligi'nde mücadele ediyor.
İLK KEZ 2 TÜRK TEKNİK ADAM KARŞI KARŞIYA...
İki ekip arasındaki müsabaka aynı zamanda iki yakın dostun da mücadelesi olacak. Futbolculuk kariyerlerinde Fenerbahçe - Galatasaray derbilerinde rakip olan Emre Belözoğlu ile Arda Turan, 2012 yılında da Atletico Madrid'de birlikte forma giydi. A Milli Takım'da 100'ün üzerinde maça çıkan Belözoğlu ile Turan, teknik adam olarak ilk kez 25 Mayıs 2025'te Eyüpspor - Antalyaspor maçında karşılaştı. İkili bu kez Devler Ligi'nde takımlarının başarısı için kenarda olacak.
Yarınki mücadele aynı zamanda 'Şampiyonlar Ligi'nde iki Türk teknik direktörün karşılaştığı ilk maç' olarak kayıtlara geçecek.
UKRAYNA LİGİ'NDE LİDER
Arda Turan'ın öğrencileri Ukrayna Ligi'nde 13 maç yaptı. Ligde 9 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 mağlubiyet alan Shakhtar, 30 puanla liderlik koltuğunda oturuyor. 23 gol atan turuncu-siyahlılar, 6 gole engel olamadı. Shakhtar Donetsek, son maçında Livyi Bereh ile 1-1 berabere kaldı.
TÜRK TAKIMLARINA KAYBETMEDİ
Shakhtar Donetsk, Avrupa kupalarında bu zamana kadar Türk takımlarıyla 10 maça çıktı. Ukrayna temsilcisi Fenerbahçe dışında Beşiktaş, Konyaspor, Başakşehir ve Sivasspor ile karşı karşıya gelirken, bu maçlarda 9 galibiyet, 1 beraberlik elde etti ve mağlubiyet yaşamadı.
EN GOLCÜ GREENWOOD
Fenerbahçe'nin İngiliz oyuncusu Mason Greenwood, son 3 maçta 4 kez gol sevinci yaşarken, Şampiyonlar Ligi'nde oynanan son 2 maçta da fileleri havalandırdı. Süper Lig'de 7 golü bulunan Greenwood, tüm kulvarlarda kaydettiği 11 golle takımının en golcü oyuncusu olarak ön plana çıkıyor.