UKRAYNA TAKIMLARI İLE 13. KEZ

Fenerbahçe, bugüne kadar Ukrayna temsilcileri ile 12 kez kozlarını paylaştı. Sarı-lacivertliler en fazla 8 kez ile Dinamo Kiev'e rakip oldu. Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi elemeleri, grup aşaması ve Avrupa Ligi'nde eşleştiği rakibine karşı 2 galibiyet, 3 beraberlik, 3 mağlubiyet yaşadı. Kanarya, Zorya Luhansk ile de 2 maç yaparken, bu maçlarda 1 galibiyet, 1 beraberlik aldı.