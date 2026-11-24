Bursa'da edinilen bilgiye göre, Yıldırım ilçesinde farklı tarihlerde meydana gelen 9 ayrı evden hırsızlık olayı üzerine Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı.

90 GÜVENLİK KAMERASI İNCELENDİ

İHA'daki habere göre olaylarda yaklaşık 2 milyon TL maddi zararın oluştuğu belirlenirken, ekipler şüphelilerin kimliklerini tespit etmek için çevredeki yaklaşık 90 güvenlik kamerasını incelemeye aldı. Yapılan incelemelerde şüphelilerin olay anları ve hareketleri kameralara yansıdı.

5 ŞÜPHELİ TESPİT EDİLDİ

Görüntüler ve saha çalışmaları sonucunda olayları gerçekleştirdiği belirlenen D.U., S.U., Z.U. ile yaşı küçük Y.A. ve U.U. isimli şüphelilerin kimlikleri tespit edildi. Şüphelilerin yakalanmamak için sürekli adres değiştirdikleri, kaldıkları evlerde ise gizli bölmeler oluşturarak saklandıkları ortaya çıktı.

REKLAM

GARDIROBUN GİZLİ BÖLMESİNDEN ÇIKTI

Adli makamlardan alınan karar doğrultusunda Yıldırım ilçesi Şirinevler ve Değirmenönü mahallelerinde belirlenen 3 farklı adrese operasyon düzenleyen ekipler, toplam 15 dairede eş zamanlı arama yaptı. Operasyonda D.U. isimli şüpheli, kaldığı evin yatak odasındaki gardırobun içerisine yapılan gizli bölmede saklanırken yakalandı.

BİR ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Hırsızlık suçlarından arama kaydı bulunan S.U. ve yaşı küçük Y.A. da yakalanırken, şüphelileri olay yerlerine götürdüğü tespit edilen C.T. isimli şahıs da gözaltına alındı. Diğer şüpheli U.U.'nun yakalanması için çalışmaların sürdüğü öğrenildi.

REKLAM

Emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen şüphelilerden D.U. tutuklanarak cezaevine gönderildi. S.U. hakkında ev hapsi, Z.U. hakkında ise adli kontrol kararı verildi. Yaşı küçük Y.A. ve C.T. hakkındaki yasal işlemlerin devam ettiği bildirildi.