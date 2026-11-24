MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin TBMM grup toplantısında açıklamalarda bulundu.

Bahçeli'nin konuşmasından öne çıkanlar şöyle: "Bugünkü grup toplantımız anlamlı bir şekilde Öğretmenler Günü'ne tesadüf etmiştir. Öğretmenlik özveriye dayalı insan odaklı bir meslektir. Bir ülkenin geleceğinin mimarı öğretmenlerdir. Öğretmenlerimiz hayatımızdaki tüm başarılarımızın arkasındaki güç olmuştur. Tüm öğretmenlerimizin Öğretmenler Günü'nü yürekten kutluyorum, selam ve muhabbetlerimi iletiyorum.

"BU TOPRAKLARIN SERMAYESİ GENÇLİĞİDİR"

Bu toprakların en büyük gücü, en büyük sermayesi bizzat kendi gençliğidir. Gençler siyaset üstü bir meseledir, öyle de kalmalıdır. Bizim temel görevimiz enerjisi ve yenilikçi ruhu ile geleceğimizin teminatçısı gençlerimizin hayallerini yeteneklerini ideallerini başka ülkelerin sınırlarında değil kendi vatanlarında gerçeğe dönüştürebilecekleri iklimi inşa etmektir.

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YAĞMUR STRATEJİSİ

Partimizin ilk grup toplantısında Yağmur Stratejisi olarak isimlendirdiğimiz siyasetle ilgili iki yeni haritamızı açıkladık. Yağmuru arınma, yenilenme, bolluk ve bereket kavramlarıyla ilişkilendirdiğimiz stratejinin temelinde yürütme, yasama ve yargı erklerini kapsayan 3Y'ye yaklaşımımızın olduğunu ifade ettik.

Bu bakımdan siyasi idari hukuki kültürel anlamda reformları hayata geçirmek ülkemizi güçlü bir devlet konumuna yükseltecektir. Devlete güveni artıracaktır. Bahsettiğimiz hususlar içerisinde adaletin tesisi çok temel bir meseledir. Ülkemiz için hangi konuya bakarsak bakalım, yaklaşımımızın hukuk içerisinde olması, meselenin adalet temelli olarak ele alınması gerekir.

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"HAKKI SAVUNMAK SORUMLULUĞUMUZ"

Kurallar herkese eşit uygulanmalı. Hak ve hakikati savunmak sorumluluğumuz olmalı. Yoksulluğu ortadan kaldırmanın en önemli eşiklerinden biri de yolsuzlukla başarılı bir şekilde mücadele etmektir. Yolsuzluk olursa güven yara alır. İster bakan ister belediye başkanı olsun müsamaha göstermeyiz.

TERÖRSÜZ TÜRKİYE

Terör, emperyalizmin maşasıdır. Biz Terörsüz Türkiye dedikçe yerinden zıplayanlar da emperyalizmin değirmenine su taşımakta, yelkenine rüzgar olmaktadır. Kim, neyi arzularsa arzulasın hak yolunda yürüyeceğiz.

Terörsüz Türkiye sürecinde çelişkiye düşmemeli ve savrulmamalıyız. Terörsüz Türkiye hedefimizi iyi niyetle uyguluyoruz. Kardeşliğimizi güçlendireceğiz. Geçilen her aşama hedefe yaklaştırıyor. Terör örgütünün bölgede çeşitli alanları boşaltması, bunların tespit ve teyidi geleceğin sağlıklı esaslara bağlanması açısından da önemli bir adımdır.