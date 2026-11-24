Fon soruşturmasında yeni gözaltılar
Sermaye piyasası işlemlerine yönelik yürütülen soruşturmada, Bulls Yatırım Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Akkaya ve 2 şüpheli gözaltına alındı
Giriş: 24 Kasım 2026 - 11:07 Güncelleme:
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanı ve Aklama Suçları Soruşturma Bürosu tarafından sermaye piyasalarındaki işlemlere yönelik yürütülen soruşturma kapsamında hakkında 'ev hapsi' kararı verilen Bulls Yatırım Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Akkaya yeniden gözaltına alındı.
Öte yandan soruşturma kapsamında 2 kişinin daha gözaltına alındığı öğrenildi.
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