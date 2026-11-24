Fatma Betül Sayan Kaya'ya ev hapsi şartıyla tahliye
Fon soruşturması kapsamında tutuklu bulunan Fatma Betül Sayan Kaya ev hapsi şartıyla tahliye edildi
Giriş: 24 Kasım 2026 - 13:19 Güncelleme:
Fon soruşturması kapsamında tutuklanan Fatma Betül Sayan Kaya ev hapsi ile tahliye edildi.
6 KASIM'DA TUTUKLANMIŞTI
Fon soruşturması kapsamında "Sermaye Piyasası Kanunu'na muhalefet" ile "suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma" suçlarından mahkemeye sevk edilen eski bakan Fatma Betül Sayan Kaya 6 Kasım'da tutuklanmıştı.
Fatma Betül Sayan Kaya'nın eşi İlyas Kaya hakkında ise adli kontrol tedbiri uygulanmıştı.
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