İstanbul Ümraniye'de öldürülen 21 yaşındaki futbolcu Kubilay Kaan Kundakçı'nın ailesi, mahkemenin kararını istinafa taşıdı. Ailenin avukatları, hazırladıkları 35 sayfalık dilekçede cinayetin tasarlanarak işlendiğini savunarak Aleyna Kalaycıoğlu ve annesi hakkındaki beraat kararlarının kaldırılmasını istedi. Dilekçede, cinayetten yaklaşık 5 saat önce Aleyna Kalaycıoğlu ile Alaattin Kadayıfçıoğlu arasında yapılan 619 saniyelik telefon görüşmesine ve Aleyna'nın gönderdiği konum bilgisine dikkat çekildi. Sanatçı İzzet Yıldızhan'ın olay gecesi yaptığı telefon görüşmeleri ve mesajlaşmalar da istinaf başvurusuna konu oldu.

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İstanbul'un Ümraniye ilçesinde 19 Mart 2026 tarihinde uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybeden genç futbolcu Kubilay Kaan Kundakçı'nın öldürülmesine ilişkin davada yeni bir gelişme yaşandı. Habertürk muhabiri Mustafa Şekeroğlu’nun haberine göre İstanbul Anadolu 27. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davada Alaattin Kadayıfçıoğlu, kasten öldürme suçundan müebbet hapis cezasına çarptırılırken, kamuoyunda Aleyna Kalaycıoğlu olarak tanınan Aleyna Tutuş ve annesi Zuhal Kalaycıoğlu'nun da aralarında bulunduğu bazı sanıklar hakkında beraat kararı verildi.

35 SAYFALIK İSTİNAF DİLEKÇESİ

Mahkemenin kararına itiraz eden Kubilay Kaan Kundakçı'nın anne ve babası Ülker ve Cemil Kundakçı'nın avukatları, 20 Kasım'da 35 sayfalık istinaf dilekçesi sundu. Dilekçede, mahkemenin dosyadaki delilleri eksik değerlendirdiği ve suçun hukuki nitelendirilmesinde hataya düştüğü savunuldu. Cinayetin anlık gelişen bir olay olmadığını ileri süren avukatlar, güvenlik kamerası görüntüleri, HTS kayıtları, telefon mesajlaşmaları, tanık ifadeleri ve kriminal raporlara dikkat çekerek yerel mahkemenin kararının kaldırılmasını talep etti.

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CİNAYETİN TASARLANARAK İŞLENDİĞİNİ SAVUNDULAR

Alaattin Kadayıfçıoğlu'nun kasten öldürme suçundan müebbet hapis cezasına çarptırılmasına itiraz eden aile, sanığın tasarlayarak kasten öldürme suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılması gerektiğini savundu. Dilekçede, Kadayıfçıoğlu'nun Kubilay Kaan Kundakçı ve arkadaşlarının müzik stüdyosu önünde beklediğini saatler öncesinden öğrendiği belirtildi. Cinayet öncesindeki hazırlıkların, telefon görüşmelerinin ve diğer sanıklarla kurulan bağlantıların tasarlama unsurunu ortaya koyduğu ileri sürüldü.

619 SANİYELİK TELEFON GÖRÜŞMESİ

Dilekçede, olaydan yaklaşık 5 saat önce Aleyna Kalaycıoğlu ile Alaattin Kadayıfçıoğlu arasında 619 saniye süren telefon görüşmesine dikkat çekildi.Aile, Kadayıfçıoğlu'nun olaydan saatler önce yaşanan gerginlikten haberdar olduğunu, buna rağmen polise haber vermek yerine kendisinin müdahale etmeyi tercih ettiğini belirtti. Aradan geçen sürenin sanığın kararından vazgeçmesi için yeterli olduğunu savunan avukatlar, cinayetin anlık öfke sonucu gerçekleşmediğini ileri sürdü.

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ÇAKARLI ARAÇ VE KORUMALAR

İstinaf dilekçesinde, Kadayıfçıoğlu'nun babası Bilal Kadayıfçıoğlu'na tahsis edilen çakarlı araç ile koruma ve şoförlerin olaydaki rolü de ele alındı. Kubilay Kaan Kundakçı'nın arkadaşlarının ifadelerinde çakarlı aracı polis aracı sandıklarını söylediklerine dikkat çekildi. Dilekçede, korumaların varlığının ve olay öncesindeki hazırlıkların cinayetin planlandığı yönündeki iddialarını desteklediğini savundu.

KRİMİNAL RAPORLA SAVUNMAYA İTİRAZ

Alaattin Kadayıfçıoğlu'nun arbede sırasında silahın kazara ateş aldığı yönündeki savunmasına karşı çıkan aile, İstanbul Kriminal Polis Laboratuvarının 1 Nisan 2026 tarihli uzmanlık raporuna dikkat çekti. Kubilay Kaan Kundakçı ve arkadaşlarından alınan örneklerde atış artığına rastlanmadığı belirtilen dilekçede, güvenlik kamerası görüntüleri ve kriminal bulguların sanığın savunmasıyla örtüşmediği ileri sürüldü. Adli Tıp Kurumunun 15 Nisan tarihli otopsi raporunda ise Kundakçı'nın iç organları ve büyük damarlarında meydana gelen yaralanmaya bağlı iç kanama sonucu hayatını kaybettiği belirtildi.

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ALEYNA'NIN MESAJLARI DİLEKÇEYE GİRDİ

Aleyna Kalaycıoğlu hakkında verilen beraat kararına geniş yer ayrılan dilekçede, şarkıcının olay günü Bertin Yıldız ile yaptığı mesajlaşmalar da ele alındı. Kalaycıoğlu'nun, Kundakçı ve arkadaşlarının bulunduğu araç hakkında Bertin Yıldız'dan bilgi aldığı belirtildi. Kalaycıoğlu'nun Yıldız'a gönderdiği mesajlardan birinde, "Alaattin Mocha'yı alacağım diyor, acil araç orada mı söyle" ifadelerini kullandığı aktarıldı.

Bertin Yıldız'ın ise "Şu an burada kimse yok, ben geldim ama gelme ihtimalleri tekrar var tabii" cevabını verdiği belirtildi. Aile, bu mesajlaşmaların Aleyna Kalaycıoğlu'nun olay öncesindeki gelişmelerden haberdar olduğunu gösterdiğini savundu.

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KONUM PAYLAŞIMINA DİKKAT ÇEKİLDİ

Dilekçede, Aleyna Kalaycıoğlu'nun Alaattin Kadayıfçıoğlu'na müzik stüdyosunun bulunduğu adresin konumunu gönderdiği de belirtildi. Kadayıfçıoğlu'nun Kundakçı ve arkadaşlarını önceden tanımadığına dikkat çeken avukatlar, konum paylaşımının ve diğer iletişim kayıtlarının cinayetin gerçekleşmesindeki etkisinin yeniden değerlendirilmesini istedi. Kadayıfçıoğlu'nun ifadesinde Aleyna'nın kendisine "Bunlar Bağcılar çocuğu, dikkatli ol" dediğini belirttiği de dilekçede yer aldı.

KÖPEK VE EŞYA SAVUNMASINA İTİRAZ

Aleyna Kalaycıoğlu ve Alaattin Kadayıfçıoğlu'nun stüdyoda bulunan Mocha isimli köpeği ve eşyaları almak amacıyla hareket ettikleri yönündeki savunmalarına da itiraz edildi. Köpeğin daha önce defalarca binek araçlarla taşındığını ve stüdyoda büyük bir araç gerektirecek eşya bulunmadığını belirten aile, Bertin Yıldız'ın da köpeğe bakabileceğini söylediğine dikkat çekti.

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Aile, tüm bu hususların birlikte değerlendirilerek Aleyna Kalaycıoğlu'nun tasarlayarak kasten öldürmeye azmettirme, mahkemenin aksi kanaatte olması halinde ise cinayete yardım etme suçundan cezalandırılmasını istedi.

CİNAYET SİLAHINDAKİ PARMA İZİ TARTIŞMASI

İstinaf dilekçesinde dikkat çeken bir diğer ayrıntı ise cinayette kullanılan silahta yapılan parmak izi incelemesi oldu. Kriminal incelemede silahta Alaattin Kadayıfçıoğlu'na ait parmak izi tespit edildiği belirtildi.

Aleyna Kalaycıoğlu'nun ise olay sonrasında silahı eline aldığını ve intihar girişiminde bulunduğunu ileri sürdüğü hatırlatıldı. Kalaycıoğlu'na ait parmak izinin silahta bulunmamasına dikkat çeken aile, silahın olay sonrasında temizlenmiş olabileceği ihtimalini gündeme getirdi.

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ANNESİNİN "HERKES HADDİNİ BİLECEK" SÖZLERİ

Aleyna Kalaycıoğlu'nun annesi Zuhal Kalaycıoğlu hakkındaki beraat kararına da itiraz edildi. Dilekçede, olay günü Aleyna Kalaycıoğlu ile Yalçınay Yıldız arasında yapılan görüntülü görüşmede anne Zuhal Kalaycıoğlu'nun telefonu alarak "Herkes haddini bilecek" dediği belirtildi. Cinayet öncesinde bazı sanıkların Zuhal Kalaycıoğlu'nun evinin önünde bir araya gelmelerine de dikkat çeken aile, anne Kalaycıoğlu'nun yaşanan gerginlikten haberdar olduğunu ve olayın hazırlık sürecinde rol oynadığını ileri sürdü. Zuhal Kalaycıoğlu'nun da tasarlayarak kasten öldürmeye azmettirme suçundan cezalandırılması talep edildi.

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BABA VE KORUMALAR HAKKINDAKİ KARARA İTİRAZ

Alaattin Kadayıfçıoğlu'nun babası Bilal Kadayıfçıoğlu ile koruma ve şoför olarak görev yapan Mustafa Rece ve Hüseyin Can Avci hakkında verilen kararlar da istinafa taşındı. Bilal Kadayıfçıoğlu'nun, kendisine tahsis edilen aracın bilgisi dışında kullanıldığını savunduğu belirtildi. Ancak Kundakçı’nın ailesi, aracın kullanımına ilişkin kuralların yanı sıra telefon görüşmelerinin de yeniden değerlendirilmesi gerektiğini ileri sürdü. Mustafa Rece ve Hüseyin Can Avci'nin olaydaki rollerinin yalnızca cinayet sonrasındaki eylemlerle sınırlandırılmasına karşı çıkan avukatlar, üç sanığın da tasarlayarak kasten öldürmeye yardım etme suçundan cezalandırılmasını istedi.

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İZZET YILDIZHAN'IN GECE YARISI MESAJLARI

35 sayfalık istinaf dilekçesinde, suçluyu kayırma suçundan yargılandığı davada beraat eden sanatçı İzzet Yıldızhan'ın telefon görüşmeleri ve mesajlaşmalarına da geniş yer verildi. Dosyadaki iletişim tespit tutanaklarına göre Yıldızhan, olayın ardından 20 Mart günü saat 00.46'da Metin Kadayıfçıoğlu ile WhatsApp üzerinden 4 dakika süren sesli görüşme yaptı.

Yıldızhan, saat 01.57'de ise Metin Kadayıfçıoğlu'na "Ne yapıyorsun, durum ne, çocuktan haber var mı, kimmiş?" mesajını gönderdi. Metin Kadayıfçıoğlu'nun "Abi hala bilmiyorum, kimse bir şey demiyor" cevabını vermesinin ardından ikili arasında 8 dakika süren görüntülü görüşme gerçekleşti. İkilinin sabah saatlerinde de art arda üç görüntülü görüşme yaptığı belirtildi.

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ANKARA'DAN İSTANBUL'A GELDİ

HTS ve baz istasyonu kayıtlarına da yer verilen dilekçede, olay gecesi Ankara'da bulunan İzzet Yıldızhan'ın ertesi gün İstanbul'a geldiği belirtildi. Kadayıfçıoğlu ailesinin kirvesi olduğu belirtilen Yıldızhan, savunmasında söz konusu görüşmelerin bayramlaşma ve bir kavga haberini öğrenme amacıyla yapıldığını, cinayetten ve sanığın kaçışından haberdar olmadığını ileri sürdü.

Mahkeme, Yıldızhan'ın görüşmelerinin olayın ayrıntılarını öğrenme çabasının ötesinde suçluyu kayırmaya yönelik olduğuna ilişkin kesin delil bulunmadığı gerekçesiyle beraat kararı verdi. Aile ise telefon görüşmeleri, mesajlaşmalar ve HTS kayıtlarının birlikte değerlendirilmesini isteyerek Yıldızhan hakkındaki beraat kararının kaldırılmasını talep etti.

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DELİLLERİN GİZLENMESİNE İLİŞKİN İTİRAZLAR

Dilekçede Metin Kadayıfçıoğlu, Engin Taşkıran ve Ahmet Özkoç'un cinayet sonrasındaki eylemlerine ilişkin itirazlara da yer verildi. Olay sonrasında araçların ve cinayette kullanılan silahın gizlenmesine ilişkin dosyadaki kamera kayıtları, telefon görüşmeleri ve kriminal incelemelere dikkat çekildi. Kundakçı ailesi, sanıkların hukuki sorumluluklarının yeniden değerlendirilmesini ve ilgili suçlardan üst sınırdan cezalandırılmalarını talep etti.

DAVADA TANIK, AYRI DOSYADA SORUŞTURMA

İstinaf dilekçesinde ortaya çıkan bir diğer önemli ayrıntı ise davada tanık olarak dinlenen Bertin Yıldız hakkında ayrı bir soruşturmanın devam etmesi oldu. Kundakçı ailesi, Bertin Yıldız hakkında tasarlayarak kasten öldürmeye yardım etme ve suçluyu kayırma suçlarından suç duyurusunda bulunduğu öğrenildi.

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İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığının 2026/138358 numaralı dosyası kapsamında soruşturmanın devam ettiği belirtildi. Kundakçi ailesi, hakkında soruşturma yürütülen Yıldız'ın tanık olarak dinlenmesine ve ifadelerinin bazı sanıklar hakkındaki beraat kararlarına gerekçe oluşturmasına itiraz etti. Soruşturmanın sonucunun beklenmesi ve dava açılması halinde iki dosyanın birleştirilmesi gerektiğini savundu.

DURUŞMALI İNCELEME TALEP EDİLDİ

Kundakçı ailesi, istinaf dilekçesinin sonuç bölümünde İstanbul Anadolu 27. Ağır Ceza Mahkemesinin kararının kaldırılmasını ve istinaf incelemesinin duruşmalı olarak yapılmasını istedi. Kundakçı ailesi, sanıkların hukuki sorumluluklarının dosyadaki tüm deliller ışığında yeniden değerlendirilmesini ve cezalarında takdiri indirim uygulanmamasını talep etti.

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