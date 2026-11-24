Trabzon'un Uzungöl Mahallesi'nde yaşayan 74 yaşındaki yatağa bağımlı Aziz Zeyrek, arazi anlaşmazlığı nedeniyle evine yol yapılamaması sonucu 8 yıldır hastaneye demir merdivenle taşınarak ulaştırılıyor.

8 YILDIR YATAĞA BAĞIMLI

Habertürk TV'den Aleyna Keskin'in haberine göre; Trabzon’un Çaykara ilçesine bağlı Uzungöl Mahallesi Plak Küme Evleri’nde yaşayan 74 yaşındaki Aziz Zeyrek, 8 yıldır yatağa bağımlı olarak hayatını sürdürüyor. Yaklaşık 55 yıllık evinde yaşam mücadelesi veren Zeyrek’in en büyük sorunu ise; evine ulaşım.

Arazi anlaşmazlığı nedeniyle evlerine araç yolu yapılamayan aile, yaşlı adamı hastaneye götürebilmek için her defasında zorlu bir taşıma işlemi gerçekleştirmek zorunda kalıyor.

HALATLARLA MERDİVENE BAĞLANARAK TAŞINIYOR

Yaklaşık 650 metrelik dar ve dik patikadan oluşan güzergahta araçla ulaşım mümkün olmayınca, Zeyrek için özel bir yöntem uygulanıyor. Hastaneye götürülmesi gerektiğinde demir merdivene yatırılan yaşlı adam, halatlarla sabitleniyor. Ardından yakınları ve mahalle sakinlerinin yardımıyla yamaçlardan ve dar patikalardan geçirilerek araç yoluna ulaştırılıyor. Hastane dönüşünde de aynı işlem tekrarlanıyor.

Haftada bir evde sağlık hizmeti alan Zeyrek’in en az ayda bir kez hastaneye götürülmesi gerekiyor. Özellikle yağışlı havalarda, kış aylarında kar ve çamur nedeniyle daha da zorlaşan taşıma işlemi, aile için büyük bir güçlüğe dönüşüyor.

YOLUN YAPILMASI İÇİN 40 METRELİK BÖLÜMDE İZİN BEKLENİYOR

Ailenin verdiği bilgiye göre, evlerine ulaşan yaklaşık 650 metrelik güzergahın büyük bölümü kendi arazilerinden geçiyor. Ancak yolun devamlılığını sağlayacak yaklaşık 40 metrelik bölümde yaşanan arazi anlaşmazlığı nedeniyle yol çalışması yapılamıyor. Söz konusu bölüm için gerekli iznin verilmesi halinde kendi arazilerinden yol açabileceklerini belirten aile, yıllardır çözüm bekliyor.

Yetkililere ve ilgili kurumlara başvurduklarını belirten Zeyrek ailesi, yaşlı adamın her hastane yolculuğunda aynı zorluğu yaşamak zorunda kaldığını ifade ederek yardım çağrısında bulundu.

"ÇAREMİZ KALMADI"

Çalmadıkları kapı kalmadığını belirten Aziz Zeyrek, “Şeker hastasıyım, yatağa bağımlıyım, yürüyemiyorum. Yolumuz olmadığı için beni merdivene bağlıyorlar, o şekilde araç yoluna kadar indiriyorlar. Ancak her zaman beni taşıyacak birilerini bulmakta zorlanıyoruz.

Allah evlatlarımdan, buradaki çocuklardan ve eşimden razı olsun. Onlar sayesinde bir şekilde beni hastaneye götürebiliyorlar. Yol yapılması için çalmadığımız kapı kalmadı. Artık çaremiz kalmadı” diyerek yardım istedi.

"YILLARDIR BU ÇİLEYİ ÇEKİYORUZ"

Sekiz yıldır babasını bu şekilde hastaneye taşımak zorunda kaldıklarını belirten oğlu Mikail Zeyrek ise, “Devletimiz sağ olsun, haftada bir evde sağlık hizmeti alıyoruz. Ancak babamı en az ayda bir kez hastaneye götürmek zorundayız. Onu bu şekilde, merdivene bağlayarak ancak hastaneye ulaştırabiliyoruz. Evimize yol yapılabilmesi için başvurmadığım yer, denemediğim yol kalmadı ancak bir türlü çözüm bulunamadı.

Evimize ulaşmak için kullandığımız yaklaşık 650 metrelik güzergahın büyük bölümü kendi arazimizden geçiyor. Ancak bu güzergahın başlangıcında bulunan yaklaşık 40 metrelik bölümde arazi sahibinin izin vermemesi nedeniyle yol açılamıyor. O 40 metrelik alanın aşılması halinde kendi arazimizden evimize kadar yol yapabilecek durumdayız.

Yıllardır bu çileyi çekiyoruz. Yolun geçmesi gereken yer ise kullanılmayan, atıl durumdaki bir yamaç. Bu sorunun çözülememesi nedeniyle babam bu eziyeti çekiyor.” dedi.