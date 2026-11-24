İstanbul Şişli'de bir firmanın lastik servisinde çalışan ustanın çıraklara aracın 'bozuk' olduğunun söylenmesi yönünde talimat verdiği anlar sosyal medyada kısa sürede gündem olmuştu.

Aracın sahibi Furkan Ünal, sosyal medyadan paylaştığı görüntüleri "Henüz 4 aylık, sıfır aracımın tek bir lastiğiyle ilgili sorun yaşadım. Çözüm bulmak için gittiğim yetkili bayide, sağlam lastiklerimin tamamının değişmesi gerektiği söylendi. Üstelik güvenliğim üzerinden korkutularak gereksiz bir masrafın altına sokulmaya çalışıldığımı hissettim. Ben bu dayatmayı kabul etmedim. Yalnızca sorunlu lastiği değiştirdim. Ancak sonrasında yaşananlar çok daha düşündürücüydü" diyerek paylaştı.

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Bir markaya, kurumsallığına ve yetkili servisine güvenerek gidersiniz. Peki ya o güven, sizin aleyhinize kullanılırsa?@Michelin @michelinturkiye pic.twitter.com/nlqSEYbSUG — Furkan Ünal (@furkanunalx) November 23, 2026

Ünal "Araç kameramda, rot ayarı işlemi sırasında yapılan konuşmaları duydum. Görüntülerde ve seste, ayara dokunmadan işlemin bozuk olduğunun söylenmesi yönünde talimat verildiğini fark ettim. Fatura talep ettiğimde ise karşılaştığım cevap, yaşadıklarımı daha da sorgulamama neden oldu" diye durumu açıklarken yaşadığı bu süreci, elimdeki görüntü ve ses kayıtlarıyla birlikte paylaşmasına karşın yetkili firmadan geri dönüş alamadığını da ifade etti.

BAKANLIK İNCELEME BAŞLATTI

Sosyal medyada büyük yankı uyandıran olaya ilişkin Ticaret Bakanlığı Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri Bekir Kaplan'dan açıklama geldi.

Kaplan X hesabından yaptığı açıklamada olayla ilgili inceleme başlatıldığını açıkladı.