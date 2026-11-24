İsrail basını, Tel Aviv yönetiminin ABD ile İran arasındaki gelişmeleri yakından takip ettiğini ve gerilimin hızla tırmanması ihtimaline karşı hazırlık yaptığını öne sürdü.

İsrail'in Kanal 12 televizyonunun haberinde, Tel Aviv yönetiminin ABD Başkanı Donald Trump'ın İran'a ilişkin açıklamalarını yakından izlediği belirtildi.

Haberde İsrail'in gerilimin hızla tırmanabileceği ihtimalini göz önünde bulundurarak buna göre hazırlık yaptığı ifade edildi.

ABD'nin İran konusunda ne kadar süre sabır göstereceği ve İranlılarla müzakerelerden ne zaman vazgeçeceğinin soru işareti olduğu belirtilen haberde, Washington'un sabrının giderek azaldığı yönünde bir değerlendirme yapıldığı ileri sürüldü.

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Haberde, gerilimin İran'ın savaş başlatarak ABD ve İsrail hedeflerine saldırması ya da Tahran'dan kaynaklanan tehdit seviyesinin yükselmesi durumunda ABD ve İsrail'in harekete geçmesi şeklinde tırmanabileceği savunuldu.

ABD ile koordinasyonun İsrail için çok önemli olduğu belirtilen haberde, "başka bir seçenek kalmaması durumunda" İsrail'in İran'a tek başına saldırı düzenleyebileceği iddia edildi.

Haberde ayrıca İsrail'in askeri saldırılarla İran yönetimini devirmenin mümkün olmadığını anladığı, bu sebeple daha gerçekçi hedefler belirlediği iddia edilerek, söz konusu adımların ABD'nin uyguladığı ekonomik baskı ve abluka politikasıyla birleştirilmesinin Tahran yönetimini zayıflatabileceği savunuldu.

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TRUMP, HENÜZ KARAR VERMEDİ

İsrail devlet televizyonu KAN'ın haberine göre, geçici Başbakan Binyamin Netanyahu'nun İran'a saldırı yönündeki baskılarına rağmen Trump henüz bu konuda bir karar vermedi.

İsmi paylaşılmayan kaynaklar, Trump'ın İran'a saldırı konusunda istekli olmadığı izlenimi uyandırdığını aktardı.

İsrail'de İran'a saldırı tartışması ABD-İsrail'in İran'a yönelik geniş çaplı saldırılara yeniden başlama ihtimali gündemdeki sıcaklığını korurken İsrail basını, Netanyahu'nun ABD Başkanı Trump'a bu yönde baskı yaptığını öne sürmüştü. Netanyahu'nun İran'a saldırıya işaret eden açıklamalarına karşın İsrail'de hükümeti kurmakla görevlendirilen Yashar Partisi lideri Gadi Eisenkot ve müttefikleri, acil saldırı düzenlemeyi gerektiren bir tehdit olmadığını dile getirmişti. İsrail basını, Netanyahu'nun İran'a yönelik saldırıyı "değişim bloku" partilerini hem iktidar hem muhalefet kanadından partilerin oluşturduğu geniş tabanlı bir Siyonist birlik hükümetine zorlamak için son fırsat olarak gördüğünü iddia etmişti.

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