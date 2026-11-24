Bir zamanlar öğretmenlik yapan ünlü isimler
24 Kasım Öğretmenler Günü vesilesiyle Başöğretmen Mustafa Kemal Atatürk ve tüm eğitimciler anılırken, edebiyat, sahne ve ekranların sevilen yüzlerinin geçmişindeki öğretmenlik yılları da gündeme geliyor. Pek çok ünlü isim, kariyerlerinin bir döneminde kürsüde ders anlatıyordu...
Giriş: 24 Kasım 2026 - 11:23 Güncelleme:
1
Şener Şen - İlkokul öğretmeni
2
Candan Erçetin - Müzik öğretmeni
3
Ümit Kaftancıoğlu - Türkçe öğretmeni
4
Zara - Müzik öğretmeni
5
Hakkı Bulut - İlkokul öğretmeni
6
Refik Halid Karay - Türkçe öğretmeni
7
Rıfat Ilgaz - Türkçe öğretmeni
8
Tevfik Fikret - Edebiyat öğretmeni
9
Ahmet Hamdi Tanpınar - Edebiyat öğretmeni
10
Yaşar Kemal - Öğretmen vekili
11
Oğuz Atay - Öğretim görevlisi ve akademisyen
12
Nurullah Ataç - Fransızca öğretmeni
13
Sylvester Stallone - Beden eğitimi öğretmeni
14
Hugh Jackman - Beden eğitimi öğretmeni
15
J. K. Rowling - İngilizce öğretmeni
16
Dan Brown - İngilizce öğretmeni
17
Sting - Müzik öğretmeni
18
Jon Hamm - Anaokulu öğretmeni