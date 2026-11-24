Evlilik raporu için geldiler... Doktor ile hemşireyi dövdüler!
Van'ın Erciş ilçesindeki, aile sağlığı merkezinde çıkan tartışmada doktor M.E. ve hemşire F.G. darp edildi. Yaralanan sağlık çalışanları tedaviye alınırken, 2 şüpheli gözaltına alındı. Olaya ilişkin soruşturma sürüyor
Giriş: 24 Kasım 2026 - 13:33 Güncelleme:
Van'da olay, dün saat: 10.00 sıralarında Erciş ilçesi Kocapınar Mahallesi'ndeki aile sağlığı merkezinde meydana geldi.
EVLİLİK RAPORU İÇİN GELMİŞLERDİ
DHA'daki habere göre evlilik raporu almak için aile sağlık merkezine başvuran kişiler ile görevli sağlık çalışanları arasında, kan alma sisteminde yaşanan arıza nedeniyle tartışma çıktı.
DOKTOR VE HEMŞİRE TEDAVİYE ALINDI
Tartışmanın büyümesi üzerine bu kişiler, görevli doktor M.E. ve hemşire F.G.'yi darp etti. Saldırıda yaralanan doktor ve hemşireye müdahale edildi.
İKİ ŞÜPHELİ GÖZALTINDA
Olayın ardından saldırıyı gerçekleştirdiği belirtilen 2 şüpheli gözaltına alındı. Olaya ilişkin soruşturma sürüyor.
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