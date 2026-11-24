Prens William ve Prenses Kate Middleton'ın evine hırsız girdi
Prens William ve Prenses Kate Middleton'ın, Kraliçe Elizabeth tarafından hediye edilen kır evi, soyguncuların hedefi oldu. Polis, kır evindeki güvenlik ihlalini soruşturuyor
Prens William ve Prenses Kate Middleton'ın Sandringham malikanesindeki evine hırsız girdi. Anmer Hall adlı kır evi, çifte Kraliçe II. Elizabeth tarafından düğün hediyesi olarak verilmişti. The Sun gazetesine göre, polis Anmer Hall'daki güvenlik ihlalini soruşturuyor.
Soygun sırasında Prens William ve Prenses Kate Middleton ile çocukları Prens George (13), Prenses Charlotte (11) ve Prens Louis'nin (8) 10 yatak odalı kır evinde bulunmadığı, Windsor'daki Forest Lodge adlı evde oldukları bildirildi.
Prens William ve Prenses Kate, 2011 yılında Kraliçe II. Elizabeth'ten düğün hediyesi olarak aldıkları kır evini, 2015 ile 2017 yılları arasında esas evleri olarak kullanmıştı. Ancak en büyük çocukları Prens George okula başlayınca Londra'ya döndüler ve 2022 yılına kadar Kensington Sarayı'nda ikamet ettiler.
Daha sonra Windsor'a taşınan aile, halen orada yaşıyor. Soygunun yaşandığı Sandringham malikanesinde sadece tatillerini ve kısa süreli konaklamalarını geçiriyor.
Aile, 2024 yılında Windsor Kalesi arazisindeki Shaw Çiftliği'ne iki hırsızın girmesiyle bir başka güvenlik ihlali daha yaşamıştı. O olay sırasında da William ve Kate çifti olay yerinde değildi.