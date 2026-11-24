Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun sarı-kırmızılı kulübü UEFA'ya şikayet ettiğini açıkladı. Gazze'de insanlık suçu işleyen İsrail aleyhinde RAMS Park tribünlerinde açılan ve Filistin'e destek mesajları taşıyan pankartları UEFA'ya şikayet eden İsrail'e sert tepki gösteren Dursun Özbek, HT Spor'a yaptığı yazılı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"UEFA, ŞİKAYETE İTİBAR ETMEMELİ"

“Duyduk ki Netanyahu hükümeti, taraftarımızın Filistin halkına destek amacıyla açtığı pankartlar nedeniyle kulübümüzü UEFA’ya şikâyet etmiş.

Türk milleti olarak tarih boyunca olduğu gibi bugün de mazlumun yanında durmaya, Filistin halkının yaşadığı acılara sessiz kalmamaya devam edeceğiz. Dünyanın dört bir yanında Filistin halkının maruz kaldığı zulme karşı yükselen ortak vicdani sesin de gösterdiği gibi bu, siyasi değil, insani ve vicdani bir duruştur.

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Temennimiz, UEFA’nın da bu hassasiyeti aynı anlayışla değerlendirmesi ve siyasi saiklerle yapılan bu şikâyete itibar etmemesidir. Zira futbolu siyasetten uzak tutmanın yolu, insani ve vicdani duruşları cezalandırmak değil, futbolun siyasi baskılara konu edilmesine engel olmaktır.”