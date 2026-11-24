Mersin'de, 18 Kasım günü Erdemli ilçesine 35 kilometre uzaklıktaki Sinap Mahallesi sınırlarında bulunan Küçükfındık Yaylası'nda kaybolan Mümine Kılıç'ın (76) bulunması için yapılan çalışmaların 7. gününde mutlu sona ulaşıldı.

ORMANDA SAĞ OLARAK BULUNDU

İHA'daki habere göre ailenin ihbarı üzerine AFAD koordinasyonunda İl Jandarma Komutanlığı, UMKE, Erdemli Belediyesi ekipleri, gönüllüler ve vatandaşlarca yürütülen arama çalışmalarının 7. gününde kayıp Mümine Kılıç, evinden yaklaşık 6-7 kilometre aşağıdaki ormanlık alanda sağ salim bulundu.

İLK SÖZÜ "SU İSTİYORUM OLDU"

Oldukça bitkin olduğu gözlenen ve ilk müdahalesi bulunduğu alanda yapılan yaşlı kadının, UMKE ekibince alınırken, "Su istiyorum su" demesi dikkat çekti. Mümine Kılıç, daha sonra bölgeye sevk edilen ambulansla Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine sevk edildi.

REKLAM

"ÇAMLARIN DİBİNDE YATTIM"

Tedavi altına alındığı hastanede yakınlarının verdiği yemeği yiyip su içen Mümine Kılıç, nasıl kaybolduğunu ve 7 gün boyunca nasıl hayatta kaldığını anlattı.

Dağlarda oğlakları ve kuzuları bulunduğunu, onlara dal kesmek için ormanlık alana girdiğini söyleyen Kılıç, "Dönemedim, yolu aradım ama bulamadım. Tansiyonum çıkınca biraz beynim dönüyor. Dağlardaydım hep, çamların dibinde yattım. Soğukta kıyafetlerimle kaldım ne yapabilirim? Bir şey yemedim, susuz dayanamadım ağzım kurudu. Oradan sucular geçti ama beni tanıyamadılar. Çocuklar 'bir damla su dedim' hiç vermediler" dedi.

REKLAM

DÜŞME SONUCU SOL GÖZÜ MORARDI

Düşme sonucu sol gözü moraran yaşlı kadın, bu süreçte iki-üç sefer düştüğünü belirterek, "Bir de jandarmaların yanına çıkacağım diye düştüm, boşluğa bastım habersiz. Yokuş aşağıya düştüm. Bir çocuk buldu beni. Allah kendilerinden razı olsun. Eğer çocuk olmasaydı aşağıya düşecektim. Ağzım kurudu nemli toprak yedim, konuşamaz oldum. Nemli toprak ancak ağzımı nemlendiriyor. Ağzım kuruyordu susuzluktan. İki sefer kendimi dereye attım, dereden su içtim" ifadelerini kullandı.

"HAYVANINA DAL GETİRMEYE GİTMİŞTİ"

Yaşlı kadının yeğeni Tansu Ayaz ise, "Hayvanı var, evinin orada. Küçük olunca onlara dal getirmeye gitmiş. Onda da yolunu bulamamış, kaybolmuş. Bulurum diye yürümüş, yürümüş ama bulamamış. Köpeği vardı yanında. Köpeği de belli bir süre sonra o da kaybolmuş. Köpeği eve gelmiş. Köpek eve gelince zaten anladık biz yaşadığını. Sonra köpeğe çip falan taktılar. Yine bulamadık. Bugün 7. gün. Haber geldi 'bulundu' diye. Erdemli Belediyesine teşekkür ediyoruz. Onun personelleri bulmuş. Sağlık durumu iyi şu an, çok şükür" diye konuştu.