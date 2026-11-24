Okan Bayülgen, Bloomberg HT ekranlarında yayınlanan "Aslı Şafak'la İşin Aslı" programına konuk oldu. Özel hayatına ilişkin samimi açıklamalarda bulunan Bayülgen, geçmişte aşktan yana yaşadıklarını anlatırken Aslı Şafak'la arasında eğlenceli bir diyalog yaşandı.

Geçmişte dönüp baktığında kendisine kızdığını söyleyen Bayülgen, "Niye şununla bununla vakit kaybettim... Şunları niye okumadım, bunları niye seyretmedim... Niye daha çok seyahat etmedim, niye aşkın kurbanı oldum da evde ağladım?" ifadelerini kullandı.

Aşkın heyecanını hâlâ istediğini de belirten Bayülgen, Aslı Şafak'ın "Hâlâ istiyor musunuz böyle aşkın heyecanını?" sorusuna, "Her zaman isterim, ne yapayım" yanıtını verdi.

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KIZI İSTANBUL'UN SOSYAL MEDYA TERCİHİ

Programda, Şirin Ediger ile birlikteliğinden dünyaya gelen 17 yaşındaki kızı İstanbul'dan da söz eden Okan Bayülgen, kızının sosyal medya kullanmadığını açıkladı. İstanbul'un Instagram, TikTok ve Twitter hesabı olmadığını belirten Bayülgen, bu kararın tamamen kızının kendi tercihi olduğunu vurguladı.

"Hiç telefonla alakası yok, nasıl yaptı bilmiyorum. Tamamen kendi bilinciyle Instagram'ı yok, TikTok'u yok, Twitter'ı yok" diyen Bayülgen, kızının mesajlaşmak yerine telefonla konuşmayı tercih ettiğini söyledi.

Ünlü isim, "Konuşmayı, ses duymayı tercih ediyor. Bana hiçbir şey için yazmaz, açar telefonu söyler" ifadelerini kullandı. Okan Bayülgen, kızının sosyal hayatının ise oldukça hareketli olduğunu belirtti.

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"ŞÖHRETİN ELLERİNDEN KAÇACAĞINDAN KORKUYORLAR"

Ünlü isimlerin ve oyuncuların artık çok daha tedirgin olduğunu söyleyen Bayülgen, "Herkes şöhretin elinden kaçmasından korkuyor. İki sene, üç sene... Çok kısa şöhretler var" dedi. Geçmişte sanat dünyasında daha özgür ve cesur isimlerin olduğunu söyleyen Bayülgen, günümüzde ise herkesin şöhretini kaybetmekten korktuğunu ifade etti. Bayülgen, "Eskiden de deliydi insanlar. Tedirgin olanlar, korkanlar vardı. 'Şöhretin bir ucundan tuttuk, elimizden kaçar' diye düşünenler vardı. Şimdi herkes şöhretin elinden kaçmasından korkuyor. Şöhret, şöhret, şöhret... Çok kısa şöhretler var. İki sene, üç sene. Eskiden futbolcular için üzülürdük, 'Yavrum, 10 sene futbol oynayacak' diye. Şimdi herkes için üzülüyoruz. Ah canım, üç senelik bir şöhreti var. Hadi yavrum çalış; belki bir şey alırsın, bir ev, araba" sözleriyle günümüzün şöhret anlayışını eleştirdi.