Kobra Murat oğluna kız istedi
Roman müziğinin sevilen ismi Kobra Murat, oğlunu evlendiriyor. Gösterişli tarzıyla bilinen şarkıcı, oğlu Yiğithan'a kız istedi. "Prensesim" dediği müstakbel gelininin üzerine dolar saçtı
Giriş: 24 Kasım 2026 - 15:09 Güncelleme:
Renkli kişiliğiyle sık sık gündeme gelen ve Kobra Murat ismiyle tanınan Murat Divandiler, aile saadeti yaşadı. Oğlu Yiğithan'ın evlilik yolunda ilk adımı atmasıyla aile arasında nişan heyecanı yaşandı.
Nişan merasimi için gelin evine giden Kobra Murat ve ailesi, kapıda karşılanırken eğlenceli anlar yaşandı.
Dolarları havaya savururken müstakbel gelini Melisa Karaboyacı'ya seslenen Kobra Murat, "Dolarlı yaşa babam, altınlara basacaksın babam, yazlıkların kışlıkların olacak. Paşa gibi kocayı kapmışsın" sözleriyle ortalığı neşelendirdi.
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