Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, RAMS Park tribünlerinde Filistin'e destek için açılan pankartlar nedeniyle İsrail'in sarı-kırmızılı kulübü UEFA'ya şikayet ettiğini açıklarken, UEFA'dan da skandal bir tutum geldi.

RAMS Park'ta oynanacak Aston Villa maçı öncesi UEFA ve Türk yetkililer arasında yapılan güvenlik toplantısında Galatasaray'ın açtığı pankartlar gündeme geldi.

HT Spor muhabiri Çağatay Çelik'in aktardığı bilgilere göre; UEFA pankart konusunda Galatasaray'a adeta aba altından sopa göstererek Filistin pankartlarının bir daha statta açılmamasını istedi.

UEFA CEZA VEREBİLİR!

Sarı-kırmızılı kulüp, bu akşamki maçta da tribünlerde Filistin pankartları açıldığı takdirde, UEFA'nın cezai yaptırımlarıyla karşı karşıya kalabilir.

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💥 ÖZEL HABER



🎙️ @ccelikcagatay: Bu konuya dair bir özel haber daha vereyim. Bugün yapılan güvenlik toplantısında da Galatasaray'ın açtığı pankartlar gündeme gelmiş. UEFA'nın da bu konuda aba altından sopa gösterir gibi bir tutumu var.



Yani Galatasaray taraftarı bugün de… https://t.co/tuwIUzIWFF pic.twitter.com/5mPdES7Okc — HT Spor (@HTSpor) November 24, 2026

İŞTE O PANKARTLAR

Galatasaray'ın Filistin'e destek için açtığı bazı pankartlar şöyle: