UEFA'dan Galatasaray'a Filistin pankartları için ceza tehdidi!
UEFA, Galatasaray tribünlerinde açılan Filistin yanlısı pankartlar nedeniyle skandal bir harekete imza atarak sarı-kırmızılı kulübe 'ceza' tehdidinde bulundu. Galatasaray taraftarı bu akşamki Aston Villa maçında da Filistin pankartları açtığı takdirde, sarı-kırmızılı kulüp UEFA tarafından cezaya çarptırılabilir.
Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, RAMS Park tribünlerinde Filistin'e destek için açılan pankartlar nedeniyle İsrail'in sarı-kırmızılı kulübü UEFA'ya şikayet ettiğini açıklarken, UEFA'dan da skandal bir tutum geldi.
RAMS Park'ta oynanacak Aston Villa maçı öncesi UEFA ve Türk yetkililer arasında yapılan güvenlik toplantısında Galatasaray'ın açtığı pankartlar gündeme geldi.
HT Spor muhabiri Çağatay Çelik'in aktardığı bilgilere göre; UEFA pankart konusunda Galatasaray'a adeta aba altından sopa göstererek Filistin pankartlarının bir daha statta açılmamasını istedi.
UEFA CEZA VEREBİLİR!
Sarı-kırmızılı kulüp, bu akşamki maçta da tribünlerde Filistin pankartları açıldığı takdirde, UEFA'nın cezai yaptırımlarıyla karşı karşıya kalabilir.
İŞTE O PANKARTLAR
Galatasaray'ın Filistin'e destek için açtığı bazı pankartlar şöyle: