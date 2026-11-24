İstanbul'un Eyüpsultan ilçesinde 17 Kasım'da meydana gelen silahlı saldırıda iş hanı sahibi Ferhat Yamen hayatını kaybetti. Habertürk muhabiri Mustafa Şekeroğlu'nun haberine göre, cinayetin ardından Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri geniş çaplı çalışma başlattı.

CİNAYETİN ŞÜPHELİSİ KULÜP BAŞKANI ÇIKTI

Cinayet Büro Amirliği ekiplerinin yürüttüğü soruşturmada, cinayetin şüphelisinin Alibeyköyspor Kulübü Başkanı Halil Feyizoğlu olduğu belirlendi. Yamen ile Feyizoğlu arasında alacak verecek anlaşmazlığı bulunduğu ve cinayetin bu nedenle işlendiği ileri sürüldü.

FİRARİ KULÜP BAŞKANI YAKALANDI

Cinayetin ardından kaçan Halil Feyizoğlu'nun yakalanması için çalışmalarını sürdüren Cinayet Büro Amirliği ekipleri, firari şüpheliyi yakalayarak gözaltına aldı. Feyizoğlu'nun adli işlemleri sürüyor.

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