Olay, dün saat 15.30 sıralarında Eyüpsultan Alibeyköy Mahallesi Atatürk Caddesi üzerinde meydana geldi.

Habertürk muhabiri Mustafa Şekeroğlu’nun haberine göre bölgede bulunan bir iş hanının sahibi Ferhat Yamen, otomobiliyle iş merkezinin önündeki kırmızı ışıkta beklediği sırada silahlı saldırıya uğradı.

Fotoğraf: AA

Aracın yanına yaklaşan saldırgan, Yamen'e art arda ateş açtı. Vücudunun çeşitli yerlerine kurşun isabet eden Yamen ağır yaralanırken, şüpheli olay yerinden yaya olarak kaçtı.

HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

Silah seslerini duyan çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Ferhat Yamen, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Yamen, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

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Halil Feyizoğlu

CİNAYET ŞÜPHELİSİ KULÜP BAŞKANI ÇIKTI

Cinayetin ardından çalışma başlatan polis ekipleri, saldırganın kimliğini belirlemek için çevredeki güvenlik kameralarını ve olayla ilgili elde edilen görüntüleri incelemeye aldı. Yapılan araştırmalarda, Ferhat Yamen'e silahla ateş eden kişinin Alibeyköyspor Kulübü Başkanı Halil Feyizoğlu olduğu belirlendi. İddiaya göre, Yamen ile Feyizoğlu arasında alacak verecek meselesi nedeniyle anlaşmazlık yaşandığı ve cinayetin bu nedenle işlendiği değerlendiriliyor.

Fotoğraf: AA

KAÇAN ŞÜPHELİ ARANIYOR

Silahlı saldırının ardından olay yerinden kaçan Alibeyköyspor Kulübü Başkanı Halil Feyizoğlu'nun yakalanması için polis ekiplerinin başlattığı çalışmalar sürüyor. Öte yandan saldırı anı ve şüphelinin olay yerinden uzaklaştığı anlar çevrede bulunan kişiler tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.