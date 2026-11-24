Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Uluslararası Kafkasya Kongresi dolayısıyla yayımladığı mesajda, serhat şehri Iğdır'da bilim insanlarını ve katılımcıları bir araya getiren kongrenin hayırlara vesile olmasını diledi.

Kıymetli fikirleri, değerlendirmeleri, sunumları ve eleştirileriyle kongrenin içeriğini zenginleştiren uzmanlara teşekkür eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, şunları kaydetti:

"Kafkasya'nın tarihi, bizim de tarihimizdir. Asırlardır bu coğrafyanın acılarını da sevinçlerini de paylaştık. Bugün omuzlarımızda, bu ortak tarihten aldığımız güçle gelecek nesillere barış ve güven içinde yaşayacakları bir bölge bırakma sorumluluğu vardır. Bu anlayışla Azerbaycan Cumhurbaşkanı Sayın İlham Aliyev ile 'Bir millet, iki devlet' şiarını Şuşa Beyannamesi ile müttefikliğe taşıdık. Şuşa'da, Fuzuli'de, Laçın'da dalgalanan Azerbaycan bayrağı, Türkiye'nin de iftiharıdır."

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"KAFKASYA'NIN BARIŞ VE REFAHI İÇİN ÇALIŞACAĞIZ"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, mesajında şu ifadeleri kullandı:

"Karabağ'ın zafer sevincini nasıl birlikte yaşadıysak Kafkasya'nın barış ve refahı için de aynı kararlılıkla çalışacağız. Zengezur Geçişi'nin açılmasıyla Azerbaycan'ın ana karasıyla Nahçıvan arasındaki ulaştırma altyapısı güçlenecek, Türkiye ile Türk dünyası arasındaki bağlantı yeni bir imkana kavuşacaktır. İpek Yolu güzergahlarında canlanacak ticaretin, artacak iş birliğinin ve perçinlenecek beşeri bağların tüm bölgeye fayda sağlayacağına inanıyoruz."

ORTAK GELECEK VURGUSU

Kafkasya'nın barışın kalıcı hale geldiği, komşuların ticaret yaptığı ve her ülkenin ortak refahtan pay aldığı bir bölge olması hedefini vurgulayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Iğdır'da ortaya konulacak ilmi birikimin ve yapılacak istişarelerin ortak geleceğin inşasına katkı sunmasını ümit ettiğini belirtti.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, kongrenin düzenlenmesinde emeği geçenlere teşekkür ederek katılımcılara ve Iğdırlılara selam ve muhabbetlerini iletti.