Avrupa Birliği (AB), hibrit otomobil ithalatındaki hızlı artışa karşı ülke bazında kota uygulamasına geçiyor. Türkiye’nin de dahil olduğu uygulama 1 Aralık 2026’da başlayacak.

Tam hibrit (HEV), şarj edilebilir hibrit (PHEV) ve hafif hibrit (MHEV) yeni otomobiller karardan etkilenecek. Karara göre, hafif (mild) hibritlerin kapsama girmesi için elektrik motorunun aracın hareketine katkı sağlaması gerekiyor.

Avrupa Komisyonu, 2023’ten bu yana artan ithalatın Avrupalı üreticilerin pazar payını düşürdüğünü ve ciddi zarar tehdidi yarattığını belirtiyor.

Dünyadaki üretim fazlası ve diğer büyük pazarlarda uygulanan ticaret kısıtlamaları da kararın gerekçeleri arasında bulunuyor.

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ÜRETİM YERİNE GÖRE KOTA

Kotalarda araçların menşei esas alınacak ve kullanılmayan dönem kotası sonraki döneme devredilebilecek. Kota içindeki ithalatta mevcut gümrük tarifeleri ve tercihli tarife uygulamaları geçerli olacak.

Yapılan açıklamaya göre, ülkelere özgü kotalar, 2025’teki ithalat hacminin yüzde 15’in üzerinde artırılması esas alınarak belirlendi.

AB’nin ilgili araç ithalatında yüzde 2’den fazla payı bulunan ülkelere ayrı kota verildi. Diğer menşeler için ortak kota oluşturulurken bazı ülkeler uygulamanın dışında tutuldu.

Uygulama, Çin’le 9 Ekim’de varılan mutabakatın ardından 30 Ekim’de başlatılan soruşturmaya dayanıyor. Geçici önlem en fazla 200 gün sürecek.

Soruşturma sonunda nihai önlemlere de karar verilebilecek. Soruşturmanın dokuz ayda tamamlanması öngörülüyor; gerekirse süre iki ay uzatılabilecek.

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TÜRKİYE ALTI AYDA 100 BİN HİBRİT İHRAÇ ETTİ

Düzenlemedeki Eurostat verilerine göre AB, Türkiye’den 2026’nın ilk çeyreğinde 50 bin 240, ikinci çeyreğinde 49 bin 436 yeni hibrit otomobil ithal etti. İki çeyreğin toplamı 99 bin 676 adet oldu.

2025 yılının tamamında ise bu sayı 199 bin 182 olarak kaydedildi.

Komisyonun son 12 aylık inceleme dönemi olarak kullandığı 1 Temmuz 2025–30 Haziran 2026 arasında bu sayı 207 bin 454 adede ulaştı.