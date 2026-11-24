CAS'ın açıklamasında, Senegal Futbol Federasyonunun 2025 Afrika Uluslar Kupası (AFCON 2025) finaliyle ilgili Afrika Futbol Konfederasyonu (CAF) ve Fas Futbol Federasyonuna karşı yaptığı itirazın haklı bulunduğu belirtildi.

Açıklamada, CAF Temyiz Kurulu tarafından Fas lehine tescil edilen şampiyonluk kararının iptal edildiği ve CAF Disiplin Kurulu kararının yeniden yürürlüğe konulduğu ifade edildi.

Söz konusu karar doğrultusunda AFCON 2025 finalinin Senegal lehine 1-0 tescil edildiği kaydedildi.

GERİLİMLİ FİNAL MAÇI

Fas'ın Rabat kentinde 18 Ocak'ta oynayan AFCON 2025 finalinde ev sahibi ülke, maçın 90+5. dakikasında Senegalli Malick Diouf'un Brahim Diaz'a ceza sahasında yaptığı müdahale sonrası VAR incelemesinin ardından penaltı kazanmıştı.

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Senegalli futbolcuların penaltı kararına itirazı nedeniyle oyun uzun süre durmuştu.

Sahadan çekilerek soyunma odasına giden Senegalli futbolcuların tekrar sahaya dönmesi sonrasında Diaz'ın 90+24. dakikada kullandığı "Panenka" penaltısını Edouard Mendy kurtarmış ve maç uzatmalara gitmişti.

Uzatmalara giden maçın 94. dakikasında Senegal, Pape Gueye'nin golüyle 1-0 kazanarak Afrika Uluslar Kupası'nın sahibi olmuştu.

FAS YAŞANANLARA İTİRAZ ETMİŞTİ

Fas Futbol Federasyonu, Senegal'in final maçında sahadan bir süreliğine çekilmesine ilişkin CAF Disiplin Kuruluna başvurmuştu.

Senegal'in hükmen mağlup sayılması yönünde yapılan itiraz, CAF Disiplin Kurulunca reddedilmiş ancak hem Senegal hem Fas'a para cezası ve bazı isimlere maçtan men cezaları verilmişti.

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Fas, CAF Disiplin Kurulu kararını ise CAF Temyiz Kuruluna götürmüştü. CAF Temyiz Kurulu da Senegal'in "hükmen mağlup sayılmasına" karar vermişti. Buna göre sonuç, Fas lehine 3-0 olarak tescil edilmiş ve ev sahibi ekip, Afrika Uluslar Kupası'nın şampiyonu ilan edilmişti. Senegal ise son olarak kararı CAS'a taşımıştı.