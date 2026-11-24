Kayseri'de mantar kayanın üzerinde Roma mezarı bulundu

Kayseri'nin Develi ilçesindeki Gümüşören Barajı kıyısında, rüzgar aşındırmasıyla mantar şeklini alan bir kayanın üzerinde Roma dönemine ait olduğu değerlendirilen tekne mezar bulundu. Tarih araştırmacısı Nezir Ötegen, "Jeolojik miras literatürüne yeni bir şey kazandırdığımızı düşünüyoruz" dedi (DHA)