Son dakika: Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'daki Finans Merkezi kulelerine saldırı
Arap Koalisyonu: Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'daki Finans Merkezi'nde yer alan kulelerden biri saldırıya hedef oldu
Giriş: 24 Kasım 2026 - 16:23 Güncelleme:
Arap Koalisyonu, Suudi Arabistan’ın başkenti Riyad’daki Finans Merkezi’nde yer alan kulelerden birinin saldırıya hedef olduğunu açıkladı.
Koalisyon, saldırıyı 'terör saldırısı' olarak niteledi.
Saldırıda ölen ya da yaralanan bilgisi paylaşılmadı.
GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ