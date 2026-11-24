UEFA Şampiyonlar Ligi 5. haftasında temsilcimiz Fenerbahçe, Chelsea'nin Stamford Bridge Stadyumu'nda Ukrayna ekibi Shakhtar Donetsk ile kozlarını paylaşacak. Zorlu mücadele öncesi sarı-lacivertlilerin teknik direktörü Emre Belözoğlu ve tecrübeli futbolcusu N'Golo Kante basın toplantısında soruları yanıtladı.

İŞTE EMRE BELÖZOĞLU'NUN SÖZLERİ:

"Şampiyonlar Ligi seviyesinde, hayalimizi gerçekleştirmek istediğimiz en büyük yerde, bizim için zirve olan Fenerbahçe'de bugün bir maça çıkmak nasip oldu. Ancak bu seviyede futbol oynamakla teknik direktörlük yapmak arasında büyük fark var. Çünkü üzerimizde ciddi bir sorumluluk var. Fenerbahçe çok büyük bir camia ve beklentiler yüksek. Karşımızda uzun yıllardır birlikte oynama alışkanlığı olan, güçlü bir oyun anlayışına sahip ve son sezon şampiyonluğunu Şampiyonlar Ligi'ne taşımış bir takım var. Teknik direktörleri de benim için çok değerli bir arkadaşım, bir kardeşim. İki taraf için de zor bir maç olacak. Biz de iyi hazırlandık. Elimizde güçlü ve kaliteli oyuncular var. Takımımızın bu kaliteyi takım oyununa dönüştürebildiğini Şampiyonlar Ligi maçlarında gösterdiğini düşünüyorum. Yarın da böyle bir akşam yaşamayı umuyorum. Şampiyonlar Ligi'nde ilk 24'e kalmak Fenerbahçe'nin net hedeflerinden biri. İnşallah bunu başaracağız."

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💥 "İlk 24'e kalmak en önemli hedeflerimizden biri.”



🎙️ Emre Belözoğlu: Şampiyonlar Ligi seviyesinde, hayalimizi gerçekleştirmek istediğimiz en büyük yerde, bizim için zirve olan Fenerbahçe'de bugün bir maça çıkmak nasip oldu.



Ancak bu seviyede futbol oynamakla teknik… pic.twitter.com/gSKWSJcldJ — HT Spor (@HTSpor) November 24, 2026

Sarı-lacivertli futbolcular hakkında konuşan Emre Belözoğlu, "Bazı kırgınlıklar ve kızgınlıklar olabiliyor. Benim bugün geldiğim noktada hissettiğim şey oyuncularımızın gerçekten güvene ihtiyaçları var. Onların arkasında duran, onlarla beraber hareket eden bir taraftar; aynı zamanda da camianın bu anlamda güçlü bir şekilde onların yanında olduğunu hissetmeleri. Benim gördüğüm, bir teknik adam olarak da ben de onlara elimden geldiğince kulübümüzle alakalı birçok hissettiğim duyguları anlatırken hemen hemen herkes zaten onlara Fenerbahçe'nin her maçı kazanması gerektiğini söylüyor. Ben de onlara tabii ki motivasyonun, tutkunun olmazsa olmaz olduğunu söyleyerek ama bir maçı nasıl kazanmaları gerektiği yönünde de elimden geldiğince onları bir maça hazırlama sorumluluğu hissediyorum. Ben ve teknik ekibim buraya geldiğim günden itibaren onlara çok inandığımızı ve güvendiğimizi hissettiriyoruz. Biz Fenerbahçe'nin çok doğru yola girebilecek, doğru oyun oynayabilecek standarda ulaşabilmesi adına çalışıyoruz ve bunu başaracağımızı düşünüyorum. Bunu da kısa süre içinde inşallah yapacağız." sözlerini kullandı.

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🎙️ Emre Belözoğlu: Bazı kırgınlıklar ve kızgınlıklar olabiliyor. Benim bugün geldiğim noktada hissettiğim şey oyuncularımızın gerçekten güvene ihtiyaçları var. Onların arkasında duran, onlarla beraber hareket eden bir taraftar; aynı zamanda da camianın bu anlamda güçlü bir… pic.twitter.com/x0C2H1C78t — HT Spor (@HTSpor) November 24, 2026

ARDA TURAN SÖZLERİ

Shakhtar Donetsk Teknik Direktörü Arda Turan ile yakın olduklarına değinen Emre Belözoğlu, 2 Türk teknik direktörün UEFA Şampiyonlar Ligi'nde karşılaşacak olmasından dolayı güzel bir rekabetin ortaya çıkacağını belirtti.

Belözoğlu, "Arda mütevazılık göstermiş, zaten her zaman öyledir. Benim için onun bu yaklaşımı her zaman değerli olacak. Orada çok iyi işler yapıyor ve kendisi benim için her zaman ayrı bir yere sahip olacak bir kardeşim. Beraber aynı takımda oynadık, millî takımın başarısı için birlikte mücadele ettik. Bugün Türk futbolu adına güzel ve mükemmel bir tecrübe olacak. Çünkü bildiğim kadarıyla Şampiyonlar Ligi'nde ilk kez iki Türk teknik direktör karşı karşıya gelecek. Duygusal anlamda güzel bir maç ve rekabet olacak. O da kendi takımı için elinden gelen her şeyi yapacak, ben de her zaman olduğu gibi Fenerbahçe için sahada her şeyimi ortaya koyacağım. Yıllarca birlikte oynadığımız dostlarımızla ve arkadaşlarımızla karşı karşıya geliyoruz ancak bizim için her şeyden önemlisi Fenerbahçe'nin başarısı. Fenerbahçe söz konusu olduğunda, karşımızda kim olursa olsun geçmişte de bugün de her şeyimizi ortaya koyduk ve koymaya devam edeceğiz. Yarın Türk futbolu ve futbolseverler adına çok güzel, çok anlamlı bir akşam olacak. İnşallah Fenerbahçe'nin galibiyetiyle taçlanır. Ancak maçın sonucu ne olursa olsun Arda ile maçtan sonra yine birbirimize sarılıp ayrılacağız." ifadelerini kullandı.

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🎙️ Emre Belözoğlu: Arda mütevazılık göstermiş, zaten her zaman öyledir. Benim için onun bu yaklaşımı her zaman değerli olacak. Orada çok iyi işler yapıyor ve kendisi benim için her zaman ayrı bir yere sahip olacak bir kardeşim. Beraber aynı takımda oynadık, millî takımın başarısı… pic.twitter.com/J1msIyTR2V — HT Spor (@HTSpor) November 24, 2026

"TARAFTARIMIZIN DESTEĞİ BİZİM İÇİN BÜYÜK BİR GÜÇ OLACAK"

Londra'da oynanacak mücadele öncesi açıklamalarda bulunan N'Golo Kante, sarı-lacivertli taraftarların öneminden bu sözlerle bahsetti:

Taraftarlarımızın desteği bizim için büyük bir güç olacak. Yarın akşam bizi burada desteklemeleri ve kendimizi evimizde hissettirmeleri gerçekten çok önemli. İhtiyacımız olan gücü onların desteğiyle alacağız.

🎙️ N'Golo Kanté: Taraftarlarımızın desteği bizim için büyük bir güç olacak. Yarın akşam bizi burada desteklemeleri ve kendimizi evimizde hissettirmeleri gerçekten çok önemli. İhtiyacımız olan gücü onların desteğiyle alacağız.



▶️ Canlı izlemek için: https://t.co/C4NfNkDvgF pic.twitter.com/teWvNt5XwA — HT Spor (@HTSpor) November 24, 2026

"BENİM İÇİN ÇOK ÖZEL BİR STADYUM"

Chelsea'nin stadı Stamford Bridge'e Fenerbahçe forması ile dönmesi hakkında konuşan Kante, "Benim için çok özel bir duygu. Yıllarımı burada geçirdim ve bugün rakip olarak geri dönüyorum. Hem oyuncu olarak formasını giydiğim bir kulüp hem de benim için çok özel bir stadyum. Fenerbahçe ile buraya gelip mücadele etmek benim için çok özel bir an. Ancak şu anda önceliğimiz Şampiyonlar Ligi. Umarım burada olmak ve bu atmosferde oynamak hedefimize katkı sağlar." dedi.

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