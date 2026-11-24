Galatasaray Aston Villa maçı canlı anlatım - Maç Skoru ve Önemli Pozisyonlar (UEFA Şampiyonlar Ligi)
Galatasaray - Aston Villa maçının canlı anlatımı HT SPOR'da... UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki temsilcilerimizden Galatasaray, 5. hafta maçında İngiliz ekibi Aston Villa'yı konuk ediyor. Dört maç sonunda 6 puanı bulunan Cimbom, RAMS Park'taki kritik 90 dakikadan galibiyetle ayrılıp ilk 24 için önemli bir avantaj yakalamayı hedefliyor. Aston Villa'nın ise dört maç sonunda 9 puanı bulunuyor. Sarı-kırmızılılarda sakatlıkları bulunan Sallai, Rafael Leao ve Osimhen zorlu mücadelede forma giyemiyor. İşte Galatasaray Aston Villa maçına dair tüm detaylar...
Süper Lig'de oynanan iç saha maçını Başakşehir'in stadında oynayan ve zemini yenileyen Galatasaray'da, zeminin düzeldiği görüldü.
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TRİBÜNDE FİLİSTİN PANKARTLARI
UEFA, Galatasaray tribünlerinde açılan Filistin yanlısı pankartlar nedeniyle skandal bir harekete imza atarak sarı-kırmızılı kulübe 'ceza' tehdidinde bulunmuştu. Mücadele öncesi Galatasaray tribünlerinde pankartların yer aldığı görüldü.
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İŞTE SON GELİŞMELER
Temsilcimiz Galatasaray ve Aston Villa'daki son gelişmeleri, HT Spor muhabiri Çağatay Çelik aktardı.
🇹🇷 Galatasaray 🆚 Aston Villa 🏴
🎙️ Temsilcimiz Galatasaray ve Aston Villa'daki son gelişmeleri, HT Spor muhabiri @ccelikcagatay aktardı.
Avrupa'nın kulüpler düzeyindeki en büyük futbol organizasyonunda doğrudan 36 takımlı lig aşamasından katılan sarı-kırmızılı ekip, ilk iki maçında Portekiz ekibi Sporting'e deplasmanda 3-1, İspanya devi Barcelona'ya da sahasında 4-1 yenildi.
Şampiyonlar Ligi'ne istediği gibi başlayamayan Galatasaray, organizasyondaki üçüncü maçında konuk olduğu Fransa temsilcisi Lille'i 4-2 yenerken dördüncü haftada da Almanya'dan Stuttgart'ı iç sahada 2-0 mağlup etti.
Sarı-kırmızılılar, 4 maç sonunda elde ettiği 6 puanla Şampiyonlar Ligi'nin 5. haftasına 18. sırada girdi.
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ASTON VILLA 9 PUANDA
Bu sezon "Devler Ligi"ndeki ilk maçında Belçika temsilcisi Club Brugge'ü deplasmanda 3-2 mağlup eden Aston Villa, sonraki haftalarda konuk ettiği Fenerbahçe'ye karşı 6-0 ve Norveç temsilcisi Viking'e karşı da 3-1 galip geldi.
Dördüncü haftada da Barcelona'ya konuk olan İngiltere ekibi, bu mücadeleden 3-0'lık mağlubiyetle ayrıldı.
Aston Villa, topladığı 9 puanla 6. sırada yer alıyor.
Galatasaray'da maç öncesi önemli eksikler bulunuyor.
Tedavileri devam eden sarı-kırmızılı oyunculardan Macar Roland Sallai ve Portekizli Rafael Leao, Aston Villa'ya karşı görev alamayacak. Okan Buruk, dizinden operasyon geçiren Nijeryalı yıldız Victor Osimhen'in de maçta forma giymeyeceğini açıkladı.
Son antrenmanda yer alan Jakobs'la ilgili son karar ise maç saatinde verilecek.
Ayrıca UEFA kadrosuna yazılmayan Kaan Ayhan, Kazımcan Karataş, Arda Ünyay, Eyüp Aydın ile Can Armando Güner statü gereği maçta forma giyemiyor.
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RAMS PARK'A KAVUŞUYOR
Galatasaray, bu karşılaşmayla birlikte iç saha maçlarını oynadığı RAMS Park'a dönüyor.
RAMS Park'ın zeminindeki bakım ve iyileştirme çalışmalarından dolayı Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında Samsunspor'u Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda konuk eden sarı-kırmızılılar, Aston Villa müsabakasını kendi stadında oynuyor.
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REKORUNU EGALE ETMEK İSTİYOR
Galatasaray, karşılaşmayı kazanması halinde UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki en uzun galibiyet serisini egale edecek. Sarı-kırmızılı ekip, daha önceki sezonlarda "Devler Ligi"nde en fazla üst üste 3 maçta galip gelmişti.
Bu sezon Şampiyonlar Ligi'ndeki son iki maçında Lille ve Stuttgart'ı mağlup eden Galatasaray, Aston Villa karşısında da kazanması halinde galibiyet serisini 3 maça çıkaracak.
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SON 7 MAÇINI KAZANDI
Galatasaray, son 7 resmi karşılaşmasını galip tamamladı. Resmi maçlardaki son yenilgisini UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 2. haftasında sahasında İspanya temsilcisi Barcelona'dan alan sarı-kırmızılı ekip, sonrasında Süper Lig'de 5, Avrupa'da ise 2 maçta puan kaybı yaşamadı.
Galatasaray bu süreçte Süper Lig'de Gençlerbirliği (1-0), Fenerbahçe (2-1), TÜMOSAN Konyaspor (4-0), Amed Sportif Faaliyetler (4-3) ve son olarak Samsunspor'u (2-1) mağlup etti.
Sarı-kırmızılılar, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde ise Fransa'nın Lille (4-2) ve Almanya'nın Stuttgart (2-0) ekiplerini yenmeyi başardı.
Türkiye kayıp hazinelerinin izini sürüyor. Tarihi eser kaçakçılığı ve Boubon antik kenti keşfiyle ilgili son gelişmeleri inceledik.Habertürk Manşet ekibi, Türkiye'nin kültürel mirasını koruma altına alma çabalarını gündeme taşıyor. Boubon antik kenti gibi önemli alanlarda gerçekleştirilen çalışmalar... Türkiye kayıp hazinelerinin izini sürüyor. Tarihi eser kaçakçılığı ve Boubon antik kenti keşfiyle ilgili son gelişmeleri inceledik.Habertürk Manşet ekibi, Türkiye'nin kültürel mirasını koruma altına alma çabalarını gündeme taşıyor. Boubon antik kenti gibi önemli alanlarda gerçekleştirilen çalışmaların yanı sıra, yurt dışına kaçırılan tarihi eserlerin müzelerden geri alınması ve kaçak kazılarla mücadele süreçleri detaylandırılıyor. Özellikle son dönemde artan yasa dışı kazı faaliyetlerine karşı atılan adımlar ve bu eserlerin korunması için yürütülen hukuki süreçler ele alınıyor.Programda ayrıca, devam eden fon soruşturması kapsamındaki mahkeme kararları ve hukuki süreçler hakkında güncel bilgiler veriliyor. Kültür varlıklarımızın satışını engellemeye yönelik denetimlerin artırılması, geçmişten günümüze ulaşan paha biçilemez eserlerin geleceğe aktarılması hedefiyle tartışılıyor.Gündemi yakından takip etmek ve özel haber dosyalarımızı kaçırmamak için kanalımıza abone olun.