Eskişehir'de askeri helikopter düştü
Milli Savunma Bakanlığı, Eskişehir'de eğitim amacıyla havalanan Hava Kuvvetlerine ait AS-532 tipi helikopterin kaza kırıma uğradığını açıkladı.
Eskişehir'in Tepebaşı ilçesinde askeri helikopterin düştüğü bölgede ekiplerin çalışmaları sürüyor.
Henüz belirlenemeyen bir nedenle kent merkezine yaklaşık 25 kilometre uzaklıktaki Tepebaşı ilçesine bağlı Yörükakçayır Mahallesi'nin üst tarafındaki kırsal alanda askeri helikopter düştü.
İhbar üzerine olay yerine Eskişehir Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri ile AFAD ekipleri sevk edildi.
MSB'DEN AÇIKLAMA
MSB'den yapılan açıklamada, "Eğitim maksadıyla Eskişehir’den havalanan Hava Kuvvetlerimize ait bir adet AS-532 tipi helikopter kaza kırıma uğramıştır. Helikopterimizin enkazına ulaşılmış, arama kurtarma çalışmaları devam etmektedir" ifadeleri kullanıldı.
Bölgeye ulaşan Eskişehir Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerince düşen helikopterde soğutma çalışması başlatıldı. Öte yandan, kaza mahalli üzerinde bir helikopterin devriye uçuşu gerçekleştirdiği görüldü.
Bölgede güvenlik ve inceleme çalışmaları devam ediyor.
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