UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 5. haftasında Shakhtar Donetsk, Londra'da Fenerbahçe'yi ağırlayacak. Dev mücadele öncesi Ukrayna ekibinin CEO'su Serhii Palkin, HT Spor'a özel açıklamalarda bulundu.

"ARDA TURAN TÜM HİKAYEYİ TAMAMEN ANLADI"

Arda Turan, dünya çapında tanınan, Luis Enrique ve Diego Simeone gibi teknik direktörlerin altında oynamış ve dünyanın en iyi hocalarından bazılarından deneyim kazanmış inanılmaz bir oyuncuydu. Teknik direktör olduğunda Eyüpspor'un başına geçti ve kulübün fazla para harcamamasına rağmen başarılı oldu.

Eyüpspor ile Türkiye Süper Ligi'ne yükseldi ve ligi altıncı bitirdi ki bu, o ölçekteki bir kulüp için büyük bir başarı. Aynı zamanda genç bir teknik direktör. İmza atmadan önce birkaç kez görüştüğümüzde ona projemizi gösterdik: Takımımızın temelini geliştirmeniz, rotasyona sokmanız ve oyuna almanız gereken genç oyuncular oluşturuyor. Tüm hikâyeyi tamamen anladı ve Shakhtar'ın ne olduğunu biliyordu.

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📺 HT Spor Özel Röportaj



🎙️ Shakhtar Donetsk CEO'su Serhii Palkin:



Arda Turan, dünya çapında tanınan, Luis Enrique ve Diego Simeone gibi teknik direktörlerin altında oynamış ve dünyanın en iyi hocalarından bazılarından deneyim kazanmış inanılmaz bir oyuncuydu.



Teknik direktör… pic.twitter.com/dAH1sSIsGg — HT Spor (@HTSpor) November 24, 2026

"SAVAŞ NEDENİYLE BELİRSİZLİK İÇİNDEYİZ"

Evimizi, şehrimizi, stadyumumuzu ve taraftarlarımızı kaybetmek çok zor. Savaş nedeniyle belirsizlik içinde yaşıyoruz ve çoğu zaman birkaç günden sonrasını planlayamıyoruz. Ancak kulübümüzün sahibi Rinat Akhmetov'un liderliği ve 2014'ten bu yana Donetsk'ten gelen ekibimizin birlikteliği sayesinde ayakta kalmayı başarıyoruz. Her gün yeni zorluklarla karşılaşıyoruz ama tek bir takım olarak birbirimize destek oluyor ve yolumuza devam ediyoruz.

📺 HT Spor Özel Röportaj



🎙️ Shakhtar Donetsk CEO'su Serhii Palkin:



Evimizi, şehrimizi, stadyumumuzu ve taraftarlarımızı kaybetmek çok zor. Savaş nedeniyle belirsizlik içinde yaşıyoruz ve çoğu zaman birkaç günden sonrasını planlayamıyoruz. Ancak kulübümüzün sahibi Rinat… pic.twitter.com/MuYwElQYAw — HT Spor (@HTSpor) November 24, 2026

"MAÇLARI NEREDE OYNARSAK ORASI YENİ EVİMİZ"

2014'te evimizden ayrıldığımızdan beri iç saha maçlarımızı oynadığımız her yeri yeni evimiz olarak görüyoruz. Şu anda yeni evimiz Londra ve tüm planlarımızı buna göre yapıyoruz. Arda Turan'ın da Türk meslektaşlarından çok iyi bir desteği var ve kendisine farklı yönlerden yardımcı oluyorlar. Takımın etrafında bu profesyonellere sahip olmak sonuç almanızı sağlıyor; aksi takdirde bir adım aksarsa her şey aksar.

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📺 HT Spor Özel Röportaj



🎙️ Shakhtar Donetsk CEO'su Serhii Palkin:



2014'te evimizden ayrıldığımızdan beri iç saha maçlarımızı oynadığımız her yeri yeni evimiz olarak görüyoruz. Şu anda yeni evimiz Londra ve tüm planlarımızı buna göre yapıyoruz.



Arda Turan'ın da Türk… pic.twitter.com/8JqxIuOwIo — HT Spor (@HTSpor) November 24, 2026

"ARDA TURAN İÇİN TEKLİF ALDIK"

Evet, diğer kulüplerden bazı telefonlar ve temaslar oldu; ancak şu anda isim vermek istemiyorum çünkü çok önemli bir maçımız var ve herkesin maça konsantre olması gerekiyor.

📺 HT Spor Özel Röportaj



🎙️ @afsarsezer_: Arda Turan için teklif aldınız mı?



🎙️ Shakhtar Donetsk CEO'su Serhii Palkin:



Evet, diğer kulüplerden bazı telefonlar ve temaslar oldu; ancak şu anda isim vermek istemiyorum çünkü çok önemli bir maçımız var ve herkesin maça konsantre… pic.twitter.com/VEz6zWt5iN — HT Spor (@HTSpor) November 24, 2026

"TÜM OYUNCULAR %100'ÜNÜ VERMEYE MOTİVE OLACAK"

Öncelikle Ukrayna Ligi ile Şampiyonlar Ligi'ni birbirine karıştırmamalıyız; çünkü Şampiyonlar Ligi'ne olan dikkat ve motivasyon tamamen farklı. Oyuncuların sahada yüzde 100'ünü vermesi için onları itmenize gerek kalmaz çünkü tüm oyuncular Şampiyonlar Ligi'nde oynamaya ve sahada yüzde 100'ünü vermeye motive olur, hepsi bu. Bunlar farklı organizasyonlar; değişen bir şey yok çünkü bambaşka bir futbol olacak, tamamen farklı bir futbol.

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"BU MAÇ İKİ FELSEFENİN ÇARPIŞMASI OLACAK"

Fenerbahçe'ye gelince; Liverpool'a karşı oynadıkları son maçı izledim ve gerçekten çok iyi oynadılar. Performanslarını ve oyuncu reaksiyonlarını beğendim. Bu ayrı bir hikâye. Shakhtar ve Fenerbahçe'yi kıyaslarsak, biz genç bir takımız ki bu en güçlü yanımız, ancak oyuncularımız deneyim eksikliği yaşıyor.

Fenerbahçe ise Barcelona, Chelsea ve Manchester City'de oynamış isimlerin yer aldığı çok deneyimli bir kadroya sahip. Şampiyonlar Ligi'nde deneyim çok önemli ve bunu herkes anlıyor. Dolayısıyla bu maç iki felsefenin çarpışması olacak: Çok deneyimli oyunculara karşı genç bir takım. Benim açımdan yarın kimin felsefesinin galip geleceğini görmek çok ilginç olacak. Bu nedenle benim için çok zorlu bir maç olacak...

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📺 HT Spor Özel Röportaj



🎙️ @afsarsezer_: Fenerbahçe karşılaşması hakkında ne düşünüyorsunuz?



🎙️ Shakhtar Donetsk CEO'su Serhii Palkin:



Öncelikle Ukrayna Ligi ile Şampiyonlar Ligi'ni birbirine karıştırmamalıyız; çünkü Şampiyonlar Ligi'ne olan dikkat ve motivasyon tamamen… pic.twitter.com/4gs4C5vhYN — HT Spor (@HTSpor) November 24, 2026

"MAÇIN SONUCU DETAYLARA BAĞLI OLACAK"

Her şeyi tahmin edebilirsiniz ama iş detaylarda gizli. Dolayısıyla yarın her şey detaylara bağlı olacak. Ukrayna'dan ve yolculuktan nasıl toparlandığımıza, her şeye bağlı olacak; tüm bu önemli etkenlere bağlı olacak, yalnızca salt genç oyuncular ve tecrübeli oyuncular meselesine değil diyelim. Ancak her hâlükârda maç sırasında kesinlikle uyuyakalmayacağınıza inanıyorum.