Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen "Öğretmenlere Saygı Gecesi Programı"nda açıklamalarda bulundu. Öğretmenlerin Türkiye'nin geleceğinin inşasında üstlendiği role dikkat çeken Cumhurbaşkanı Erdoğan, eğitim yatırımlarından öğretmen alımlarına, dijital dönüşümden çocukların sosyal medyada korunmasına kadar birçok konuda önemli mesajlar verdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle:

"ŞEHİT ÖĞRETMENLERİMİZİN AZİZ HATIRALARINI DAİMA YAŞATACAĞIZ"

Öğretmenler Günü vesilesiyle sizleri milletin evinde ağırlamanın bahtiyarlığını yaşıyorum. Hoş geldiniz, şeref verdiniz. Sözlerimin hemen başında maarif ordumuzun tüm neferlerinin Öğretmenler Günü'nü tebrik ediyorum. Sizlerin nezdinde öğrencilerine kimi zaman anne şefkati, baba merhameti, kardeş sevgisi yaşatan tüm öğretmenlerimize selamlarımı, sevgilerimi gönderiyorum.

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Şehit öğretmenlerimiz Şenay Aybüke Yalçın'ı, Necmettin öğretmeni, Ayla Kara'yı bugün bir kez daha rahmetle, minnetle yad ediyorum. Şehit öğretmenlerimizin aziz hatıralarını daima yaşatacağımızı burada özellikle ifade ediyorum. Artık aramızda olmayan tüm hocalarımıza Allah'tan rahmet niyaz ediyorum. Emekli öğretmenlerimizin her birine sağlıklı, huzurlu, bereketli ömürler diliyorum.

Son olarak üzerimde hakkı, emeği olan tüm hocalarıma şükranlarımı sunuyor, ebediyete irtihal edenlere Allah'tan rahmet diliyorum. Bu ülke ve millet için yaptıkları fedakarlıkları asla unutmayacağız. İlmi ve muallimi baş tacı eden millet için öğretmenlerin hakkı paha biçilmez niteliktedir.

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"BUNLAR BENİM RÜTBEMDİR"

Kınalızade Ali Efendi, kadılık yaptığı dönemde aynı zamanda medresede ders vermektedir. Bir gün devlet ricalinden önemli bir zat kendisini ziyarete gelir. Kınalızade'nin cübbesinin kollarında kurumuş mürekkep lekelerini gören bu kişi, "Efendi hazretleri, makamınıza yakışmıyor, bu lekeli cübbeyi lütfen değiştiriniz." der. Kınalızade tebessüm ederek cübbesinin yenlerini gösterir ve "Beyim, bu lekeler benim talebelerime ilim öğretirken kalemimden dökülen damlalardır. Bunlar benim rütbemdir. Benim asıl korkum cübbemde mürekkep lekesi kalmaması, yani öğretmenliği bırakmamdır." der.

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Madem ki mazi ile istikbal arasındaki devamlılık gençlerle sağlanıyor, madem ki bir ülkenin geleceği gençlerin birikimiyle, vizyonuyla şekilleniyor, madem ki kültür ve kimliğimiz, milli ve manevi hasletlerimiz yeni nesiller eliyle istikbale aktarılıyor, o halde gençlerimizin bilgili, şuurlu, özgüvenli, en önemlisi köklerini idrak eden şekilde yetişmesine vesile olan öğretmenlerimiz bu ülke için hayati önem arz ediyor. Devlet olarak öğretmenlerimizin çok daha verimli çalışabilmeleri, evlatlarımızı daha iyi yetiştirebilmeleri için tüm imkanlarımızı seferber ediyoruz.

"EĞİTİM ÖDENEKLERİNİ REKOR SEVİYEYE TAŞIDIK"

Son 24 yıldır merkezi bütçeden en fazla payı eğitime veriyoruz. 2027 bütçesinde Milli Eğitim Bakanlığımıza 2 trilyon 459 milyar lira, yükseköğretim kurumlarımıza 872 milyar lira kaynak ayırdık. Böylece toplam eğitim ödeneklerini 3 trilyon 747 milyar liralık rekor bir seviyeye taşıdık. Merkezi yönetim bütçesinin yüzde 13,7'si eğitime tahsis edilmiş oldu.

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2002'de 343 bin olan derslik sayımızı 626 bine ulaştırdık. Toplam derslik sayısı 754 binin üzerine çıkıyor. Derslik başına düşen öğrenci sayısını ilköğretimde 36'dan 23'e, ortaöğretimde 30'dan 20'ye düşürdük. Öğretmen başına düşen öğrenci sayısını ilköğretimde 15'e, ortaöğretimde 11'e indirdik.

EĞİTİMDE DİJİTAL DÖNÜŞÜM

Eğitime erişimi güçlendirdik. Dijital dönüşüm çalışmalarımızı kararlı şekilde sürdürüyoruz. 670 bine yakın etkileşimli tahtayı sınıflarımıza kazandırdık. Yenilikçi sınıflardan fiber internet altyapısına, yapay zeka destekli uygulamalara kadar okullarımızın teknolojik kapasitesini en üst seviyelere çıkardık.

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Türkiye Yüzyılı Maarif Modelimizle bilgi, beceri ve değerleri beraberce ele alan özgün yaklaşımı eğitim sistemimize kazandırdık. Asıl gücümüzün siz öğretmenlerimiz olduğu gerçeğini aklımızdan hiç çıkarmadık. Öğretmenlerimizin çalışma koşullarını, özlük ve mali haklarını iyileştirdik. 836 bin 550 öğretmen ataması yaptık. Şu anda okullarımızda görev yapan 1 milyon 39 bin öğretmenin yüzde 80'i bizim dönemimizde atandı.

15 BİN ÖĞRETMEN ADAYI İÇİN BRANŞ DAĞILIMI BU HAFTA AÇIKLANACAK

2026 Akademi Giriş Sınavı sonuçlarına göre 15 bin öğretmen adayı alım duyurusu ve branş dağılımı Milli Eğitim Bakanlığımız tarafından bu hafta içerisinde açıklanacak. Bu ivmeyi 2027 senesinde de devam ettiriyoruz. 2027 sonuçlarına göre 15 bin öğretmen adayını gelecek yıl Milli Eğitim Akademisine başlatmak amacıyla planlarımızı yapıyoruz.

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TÜRKİYE'NİN PISA BAŞARISI

PISA sonuçlarında matematikte OECD ortalamasını yakaladık. Fen bilimlerinde 24, okuma becerilerinde 25, matematikte 15 OECD ülkesini geride bıraktık. Matematik, fen bilimleri ve okuma becerilerinde ortalama performansını anlamlı biçimde artıran tek OECD üyesi ülke Türkiye oldu.

Doğru politikalarla, kararlı yatırımlarla ve öğretmenlerimizin gayretleriyle bunları başardık. Milletimizin evlatlarına gerekli fırsatlar verildiğinde, öğretmenlerimizin emeği güçlü şekilde desteklendiğinde dünyanın en gelişmiş ülkeleriyle nasıl rekabet ettiğimizi çok net ortaya koymuş olduk.

"DİJİTAL GÜVENLİK BİR O KADAR MÜHİMDİR"

Öğrencilerimizin daha başarılı, okullarımızın daha nitelikli hale gelmesi için ne gerekiyorsa yapacağız. Dijital egemenlik ne kadar önemli ise öğrencilerimizin istikbali için de dijital güvenlik bir o kadar mühimdir. Teknoloji, eğitim başta olmak üzere hayatın her alanını değiştiriyor ve dönüştürüyor. Yapay zeka gibi yeni araçlar toplumsal ve kurumsal ölçekte pek çok yeniliği, kolaylığı ve avantajı beraberinde getiriyor.

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Eskiden bir ödev hazırlamak, küçük çaplı da olsa bir araştırma yapmak saatlerimizi, hatta kimi zaman günlerimizi alırdı. Aynı şekilde bir konuyu daha iyi anlamak, o konu hakkında daha fazla bilgi sahibi olmak için ciddi emek harcar, bazen kitaplar ve ansiklopediler arasında kaybolurduk. Şimdi artık çocuklarımız tüm bilgi ve kaynaklara çok kısa sürede dijital ortamlarda erişebiliyor.

DİJİTAL DÜNYADAKİ TEHDİTLERE DİKKAT ÇEKTİ

Yazılı, görsel ve işitsel verileri saniyeler içerisinde arayıp bunlardan kapsamlı bir bilgi seti elde edebiliyor. Öte yandan çocuklarımız bu ortamlarda yalnızca yeni bilgiler edinmiyor. Aynı zamanda dijital dünyada sosyalleşiyor. Orada vakit geçiriyor, kendisine siber alemde adeta yeni bir kimlik, yeni bir hayat inşa ediyor.

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Fakat dijital ortamlar aynı zamanda sonuçları vahim olan ciddi risk ve tehlikeleri de bünyesinde barındırmaktadır. Nihilist akımlardan mahremiyet ihlallerine, cinsiyetsizleştirme projelerinden dijital yalnızlığa, zorbalık vakalarına kadar birçok tehdit dijital alemde adeta cirit atıyor.

Bu tarz içerikler çocuklarımızın zihinlerini, karakterlerini ve davranışlarını olumsuz etkiliyor. Son dönemde yaşadığımız üzüntü verici olaylarda bunlara tanık olduk. Dijital tehditler karşısında çocukların korunması sorumluluğunu sadece çocukların omuzlarına bırakamayız. Trilyon dolarlık bütçeleri yöneten teknoloji şirketlerinin daha fazla kazanç sağlamak için her yolu denediğini unutmamalıyız.

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"ÇOCUKLARIMIZIN SOSYAL MEDYANIN DEHLİZLERİNDE KAYBOLMASINI İSTEMİYORUZ"

Devletle birlikte hepimize sorumluluklar düşmektedir. Resmi kurumların, öğretmenlerimizin ve ailelerimizin uyum ve iş birliği içinde hareket etmesi önemlidir. Devlet olarak üzerimize düşen ne varsa yerine getirmenin çabasındayız. Söz konusu gözümüzün nuru olan çocuklarımızdır.

1 Kasım'da yürürlüğe giren düzenlemeyle çocukların sosyal medya kullanımına dair önemli adımlar attık. Çocuklarımızın sosyal medyanın dehlizlerinde kaybolmasını istemiyoruz. Bu konuda sosyal medya platformlarının çocuklarımızın korunması sorumluluğunu paylaşmasını bekliyoruz. Evlatlarımızın dijital dünyada güvenli şekilde var olması adına bundan sonra da gerekeni kararlılıkla yapacağız.

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Siz öğretmenlerimizden rehberlik ve yönlendirme faaliyetleriyle bizlere destek olmanızı özellikle istirham ediyorum. Bu düşüncelerle sizlerin ve tüm öğretmenlerimizin 24 Kasım Öğretmenler Günü'nü tekrar tebrik ediyorum.