UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 5. haftasında Galatasaray, RAMS Park'ta İngiliz ekibi Aston Villa'yı konuk etti.

Sarı-kırmızılı taraftarlar mücadele öncesi açtıkları pankartlarla ve yaptıkları tezahüratlarla Filistin'e destek oldu.

Taraftarlar, karşılaşmada "Bırakın Gazze'deki bebekler yaşasın", "Özgür Filistin" ve "İnsanlık bir olsun siyonizm yok olsun" yazılı pankartlar açtı.

Ayrıca kale arkasındaki seyirciler "Kahrolsun İsrail, Filistin'e özgürlük" tezahüratı yaptı.

İSRAİL'DEN UEFA'YA ŞİKAYET!

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, dev mücadele öncesi HT Spor'a yaptığı açıklamada İsrai'in sarı-kırmızılı taraftarları UEFA'ya şikayet ettiğini açıkladı.

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UEFA'ya şikayet eden İsrail'e sert tepki gösteren Dursun Özbek, HT Spor'a yaptığı yazılı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"UEFA, ŞİKAYETE İTİBAR ETMEMELİ"

“Duyduk ki Netanyahu hükümeti, taraftarımızın Filistin halkına destek amacıyla açtığı pankartlar nedeniyle kulübümüzü UEFA’ya şikâyet etmiş.

Türk milleti olarak tarih boyunca olduğu gibi bugün de mazlumun yanında durmaya, Filistin halkının yaşadığı acılara sessiz kalmamaya devam edeceğiz. Dünyanın dört bir yanında Filistin halkının maruz kaldığı zulme karşı yükselen ortak vicdani sesin de gösterdiği gibi bu, siyasi değil, insani ve vicdani bir duruştur.

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Temennimiz, UEFA’nın da bu hassasiyeti aynı anlayışla değerlendirmesi ve siyasi saiklerle yapılan bu şikâyete itibar etmemesidir. Zira futbolu siyasetten uzak tutmanın yolu, insani ve vicdani duruşları cezalandırmak değil, futbolun siyasi baskılara konu edilmesine engel olmaktır.”

UEFA'DAN G.SARAY'A CEZA TEHDİTİ!

Bu gelişmeler sonrası UEFA'dan da skandal bir tutum geldi. UEFA pankart konusunda Galatasaray'a adeta aba altından sopa göstererek Filistin pankartlarının bir daha statta açılmamasını istedi.

UEFA CEZA VERECEK Mİ?

Sarı-kırmızılı kulüp, UEFA'nın tutumu karşısında geri adım atmayarak Aston Villa maçında da pankartların açılmasına izin verdi.

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UEFA'nın G.Saray'a karşı yaptırım uygulayıp uygulamayacağı ise önümüzdeki günlerde netleşecek...