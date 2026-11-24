Cumhurbaşkanı Erdoğan, Eskişehir'deki helikopter kazasında şehit olan askerlerimiz için taziye
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Eskişehir'de eğitim uçuşu sırasında Hava Kuvvetlerine ait helikopterin kaza kırıma uğraması sonucu 5 askerin şehit olması dolayısıyla taziye mesajı yayımladı. Acı haberi büyük üzüntüyle öğrendiğini belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, şehitlerin ailelerine, Türk Silahlı Kuvvetlerine ve Türk milletine başsağlığı dileklerini iletti
Eskişehir'de eğitim uçuşu gerçekleştiren Hava Kuvvetlerine ait askeri helikopterin kaza kırıma uğraması sonucu 5 Mehmetçiğin şehit olması Türkiye'yi yasa boğdu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kazanın ardından yayımladığı taziye mesajında şehit askerler için Allah'tan rahmet diledi.
"ACI HABERİ BÜYÜK ÜZÜNTÜYLE ÖĞRENDİM"
Beş askerin şehit olduğu haberini büyük üzüntüyle öğrendiğini ifade eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, mesajında şehitlerin ailelerine, Türk Silahlı Kuvvetlerine ve Türk milletine başsağlığı dileklerini iletti.
"ŞEHİTLERİMİZİN MEKANI CENNET, MAKAMLARI ALİ OLSUN"
Cumhurbaşkanı Erdoğan, taziye mesajında şu ifadeleri kullandı:
"Eskişehir'de eğitim uçuşu esnasında kaza kırıma uğrayan Hava Kuvvetlerimize ait helikopterde 5 askerimizin şehit olduğu haberini büyük üzüntüyle öğrendim.
Şehit olan kahraman Mehmetçiklerimize Allah'tan rahmet niyaz ediyor, başta değerli ailelerimiz olmak üzere Türk Silahlı Kuvvetlerimize ve aziz milletimize başsağlığı diliyorum.
Şehitlerimizin mekanı cennet, makamları ali olsun."