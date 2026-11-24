Fon tasfiyesinde 1 milyon liraya kadar ödemelerin tamamlanması hedefleniyor
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, fon tasfiyesi kapsamında 1 milyon liraya kadar olan ara ödemelerin son kısmının 27 Kasım Cuma günü tamamlanmasının hedeflendiğini duyurdu. Sermaye piyasalarına yönelik yeni düzenleme taslağının da hazırlandığı belirtilirken piyasa dolandırıcılığına ilişkin cezaların önemli ölçüde artırılması öngörülüyor
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, fon tasfiye sürecine ilişkin yeni gelişmeleri duyurdu. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz başkanlığında gerçekleştirilen 11. Fon Koordinasyon Kurulu Toplantısı'na Adalet Bakanlığı, Hazine ve Maliye Bakanlığı ile bu bakanlıkların ilgili kurum ve kuruluşları katıldı. Toplantıya ilişkin açıklamada, yatırımcılara yapılacak ödemelerin yanı sıra sermaye piyasalarına yönelik yeni düzenlemelere ilişkin bilgiler paylaşıldı.
YENİ DÜZENLEME TASLAĞI HAZIR
İletişim Başkanlığının sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, önceki kurul çalışmaları doğrultusunda Sermaye Piyasası Kanunu'nda değişiklik öngören düzenleme taslağının hazırlık çalışmalarının tamamlandığı bildirildi.
Hazine ve Maliye Bakanlığı, Adalet Bakanlığı, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu ve sektör temsilcileriyle yürütülen çalışmaların ardından taslağın Meclis Grubuna sunulacak hale getirildiği belirtildi.
YATIRIMCILARIN KAYIPLARI SORUMLULARINDAN TAHSİL EDİLECEK
Düzenleme taslağıyla sermaye piyasalarındaki risklere erken müdahale edilmesini sağlayacak yeni tedbirlerin hayata geçirilmesi öngörülüyor. Hukuka aykırı işlemler nedeniyle fon mal varlığında meydana gelen kayıpların sorumlularından tahsil edilmesi ve yatırımcılara iade edilmesine yönelik mekanizmalar oluşturulacak.
PİYASA DOLANDIRICILIĞINA AĞIR CEZALAR
Taslak kapsamında piyasa bozucu eylemler, bilgi suistimali ve piyasa dolandırıcılığına ilişkin cezaların önemli ölçüde artırılması öngörülüyor.
Adalet Bakanlığı başta olmak üzere ilgili kurumların gerçekleştirdiği denetimlerde, piyasa bozucu faaliyetlerle haksız ve fahiş kazanç elde ettiği tespit edilenler hakkında hukuki süreçlerin sürdürüldüğü bildirildi.
1 MİLYON LİRAYA KADAR ÖDEMELERDE HEDEF 27 KASIM
Fon tasfiyesi kapsamında yatırımcılara yapılacak ödemelere ilişkin de açıklamada bulunuldu. İletişim Başkanlığı, şu ifadeleri kullandı:
"Sorumlu kurumlarımızın koordinasyonunda; 7596 sayılı Tasfiyesine Karar Verilen Bazı Yatırım Fonları Hakkında Kanun hükümleri ve tasfiye sürecinin başında açıklanan ilke kararları çerçevesinde, 1 milyon liraya kadar ara ödeme süreçlerinin son kısım ödemelerinin 27 Kasım Cuma günü tamamlanması hedeflenmektedir."