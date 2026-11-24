Trabzon'da sağanak yaşamı olumsuz etkiledi
Trabzon'da etkili olan şiddetli yağışlar sel ve heyelana yol açtı. Sürmene'de Zarha Deresi'nin taşması sonucu ev ve iş yerleri sular altında kalırken, Yomra'da turistik tesisler zarar gördü; heyelan nedeniyle Trabzon-Gümüşhane karayolu ulaşıma kapandı.
Ortahisar ilçesinde akşam saatlerinde etkisini artıran yağış nedeniyle cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu.
Bazı mahallelerdeki rögarlar taştı, araçlar trafikte ilerlemekte güçlük çekti.
Trabzon Büyükşehir Belediyesi Trabzon İçmesuyu ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (TİSKİ) personeli, iş makineleriyle ihtiyaç duyulan bölgelerde çalışma yürütüyor.
APARTMAN BAHÇESİNDEKİ İSTİNAT DUVARI ÇÖKTÜ
Ortahisar ilçesine bağlı 1 Nolu Beşirli Mahallesi'ndeki bir apartmanın bahçesindeki istinat duvarı çöktü.
İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi.
Park halindeki 5 araçta hasar oluştu.
Aracı istinat duvarının altında kalan Alper Bayram, gürültüyü duyunca bahçeye indiğini belirterek, olayda can kaybı yaşanmamasının sevindirici olduğunu ifade etti.
Ekiplerin hasar tespiti yaptığını belirten Bayram, aracını iki saat önce olay yerine park ettiğini anlattı.
Öte yandan istinat duvarının çökme anı çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.
SAĞANAK, HEYELAN VE SU BASKINLARINA NEDEN OLDU
Sağanak nedeniyle Trabzon-Gümüşhane kara yolunda heyelan meydana geldi.
Heyelan dolayısıyla Şehit Eren Bülbül Tüneli'nin çıkışı kapandı.
Ekiplerin iş makineleriyle müdahalesiyle tünelin Maçka-Trabzon istikameti ulaşıma açıldı, Trabzon-Maçka istikametinde ise çalışmalar devam ediyor.
Çarşıbaşı ilçesinde de heyelan nedeniyle 6 mahallenin yolu ulaşıma kapandı.
İlçenin sahil kesimindeki bazı binaların zemin katlarını su bastı.
Çarşıbaşı, Şalpazarı ve Büyükşehir Belediyesi ekipleri iş makineleriyle kapalı yolların açılması için çalışmalara devam ediyor.
KRİZ MASASI OLUŞTURULDU
Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, yağış nedeniyle şehir genelinde yaşanabilecek olumsuzluklara karşı Vali Yardımcısı Ali Yılmaz başkanlığında kriz masası oluşturuldu.
Burada yapılan değerlendirmeler doğrultusunda sahadaki ekipler, ihtiyaç duyulan bölgelere yönlendiriliyor.
TİSKİ'nin 144 personeli 65 iş makinesiyle olumsuzluklara müdahale ediyor.
Kent genelinde sağanak etkisini sürdürüyor.