Aralık ayı yaklaşırken gözler 2027 yılında uygulanacak asgari ücret tutarına çevrildi. Asgari Ücret Tespit Komisyonu aralık ayında toplanarak yeni asgari ücreti belirliyor. Komisyon, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanının çağrısı ile toplanarak bakanlığın hazırladığı gündeme göre çalışıyor.

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TÜRK – İŞ, komisyonun yapısının değiştirilmesi çağrısı karşılık bulmadığı gerekçesiyle geçen yıl asgari ücret görüşmelerine katılmadı. TÜRK – İŞ Genel Başkanı Ergün Atalay, komisyon yapısı değişmediği müddetçe bu yıl da katılmayacaklarını ifade etti.

Komisyonda işveren kesimini Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) temsil ediyor. Geçen yıl olduğu gibi bu yıl da komisyon kararının TİSK ve hükümet temsilcilerinin oyuyla alınması bekleniyor.

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8,3 MİLYON ASGARİ ÜCRETLİ

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) verilerine göre, 2025 yılı itibarıyla 16 milyon 944 bin sigortalı işçi bulunuyor. Bu işçilerden 6 milyon 856 bini asgari ücretle, 1 milyon 439 bini de asgari ücret ve onun yüzde 10 fazlası arasında değişen ücretle çalışıyor. İkinci grubu da dahil ettiğimizde asgari ücretle çalışan işçi sayısı 8 milyon 295 bin kişiye ulaşıyor.

Başka bir ifadeyle sigortalı işçilerin yüzde 40,46’sı doğrudan asgari ücretle, yüzde 8,49’u da asgari ücretin yüzde 10’una kadar değişen ücretle çalışıyor. Bu iki grubun toplamı, sigortalı çalışanların yüzde 48,95’ini oluşturuyor.

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Asgari ücretin 1,1’i ile 1,6 katı arasında ücretle çalışanların sayısı 2 milyon 338 bin, 1,6 katı ile 2 katı arasında ücretle çalışanların sayısı 1 milyon 486 bin, 2 katı ile 2,5 katı arasında ücretle çalışanların sayısı da 1 milyon 81 bin kişiyi buluyor.

Bu verilere göre, 2026 yılındaki asgari ücret üzerinden ele alırsak işçilerin yüzde 77,9’u, 70.187 TL’nin altında net ücretle çalışıyor.

Sigortalı işçilerin sadece yüzde 22,1’i asgari ücretin 2,5 katından fazla ücretle çalışıyor. Asgari ücretin 7,5 katı ücretle çalışanların oranı ise yüzde 3 düzeyinde bulunuyor. Bunların toplam sayısı 508 bin 429 kişi.

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TÜİK’E GÖRE 9,5 MİLYON İŞÇİ ASGARİ ÜCRETİN YÜZDE 10 FAZLASI VE DAHA AZ ÜCRETLE ÇALIŞIYOR

DİSK Araştırma Merkezi de asgari ücretle çalışan işçi sayısını Türkiye İstatistik Kurumunun Hanehalkı İşgücü Anketinin dayandığı mikro veri setine bakarak hesaplıyor. DİSK – AR’ın geçen yıl yayımladığı asgari ücret raporunda, TÜİK’in özel sektörde sigortalı ve sigortasız işçileri kapsayan 2024 yılı verileriyle hesaplama yapıldı. Buna göre, özel sektördeki çalışanların yüzde 53,2’si asgari ücretin yüzde 10 fazlası ve altı ücretle çalışıyor. Bu yıl uygulanan asgari ücret üzerinden bakarsak işçilerin 9 milyon 523 bini aylık 30.882 TL ve altında ücretle çalışıyor.

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Bu verilerin ilginç özelliği şu: Tüm işçilerin yüzde 29,4’ü (3 milyon 646 bin kişi) asgari ücretin altında ücretle çalışıyor.

Asgari ücretin iki katı ve altında ücretle çalışan işçilerin oranı ise yüzde 87,3’e ulaşıyor. Sigortalı ve sigortasız işçilerin sadece yüzde 12,7’si (2 milyon 275 bin kişi) asgari ücretin 2 katından fazla ücret alıyor.

ASGARİ ÜCRETLİ İŞÇİ ORANINDA REKOR KONAKLAMA VE YİYECEK HİZMETLERİ SEKTÖRÜNDE

Merkez Bankasının TÜİK’in 2021 yılına ait aynı verilerine dayanarak yaptığı hesaplamaya göre, tarım dışı sektörlerdeki işçilerin yüzde 43,1’i asgari ücret ve altında ücretle çalışıyor. Asgari ücret ve altında ücretle çalışanların oranı konaklama ve yiyecek hizmeti sektöründe yüzde 73,0’e ulaşırken, bu sektörü inşaat (%71,4), giyim (%70,5), deri (%69,7), gıda (%67,1), toptan ve perakende ticaret (%64,4) sektörleri izliyor.