Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre önümüzdeki 24 saat: Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusu ile Zonguldak, Karabük, Bartın, Sinop, Kastamonu, Ordu, Batman, Siirt çevreleri ve Diyarbakır'ın doğu ilçelerinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Genellikle yağmur ve sağanak, Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu'da karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülecek yağışların; Rize ve Artvin çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın; Doğu Anadolu’da güneyli yönlerden, Batı Karadeniz kıyılarında batılı yönlerden kuvvetli ve yer yer kuvvetli fırtına (50-90 km/sa), İç Anadolu’nun güneydoğu kesimlerinde güneyli yönlerden Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarında batılı yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) esmesi tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde Marmara’nın güneyi, İç Ege, Akdeniz'in iç kesimleri, Batı Karadeniz'in iç kesimlerinde sis ve pus hadisesi bekleniyor.

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İstanbul Güneşli 10° Ankara Güneşli 5° İzmir Güneşli 14° Antalya Güneşli 19° Trabzon Parçalı Bulutlu 11° Bursa Güneşli 8° Adana Güneşli 21° Diyarbakır Parçalı Bulutlu 13° Gaziantep Güneşli 15° Ağrı Parçalı Bulutlu 8°

Hava sıcaklıklarının iç ve doğu kesimlerde 4 ila 6 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik beklenmiyor.

Rüzgarın genellikle kuzeyli, doğu kesimlerde güneyli yönlerden hafif zaman zaman orta; İç Anadolu’nun güneydoğu kesimleri ile Doğu Anadolu’da güneyli yönlerden kuvvetli ve yer yer fırtına (50-90 km/sa), Karadeniz kıyılarında batılı yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) esmesi bekleniyor.

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI

Yağışların, Rize ve Artvin çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Zamanla soğumaya bağlı olarak iç ve yüksek kesimlerinde (1000 m üzeri) karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülecek kuvvetli yağışların sebep olabileceği sel, su baskını, heyelan, kar yağışı görülecek yerlerde buzlanma ve don olayı ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

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KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI

Rüzgarın, Doğu Anadolu’da güneyli yönlerden, Batı Karadeniz kıyılarında kuvvetli ve yer yer kuvvetli fırtına (50-90 km/sa), İç Anadolu'nun güneydoğusunda güneyli yönlerden, Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarında batılı yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) esmesi beklendiğinden meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.