Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde kavga ihbarı üzerine gidilen evde bir kişi ölü bulundu, 3 şüpheli gözaltına alındı.

AA'da yer alan habere göre ilçede iki katlı bir apartmanda kavga olduğu ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ekipler ikinci kattaki evde Fedai Karagöz'ü (49) elleri ve ayakları bağlı şekilde hareketsiz halde buldu. Yapılan incelemede Karagöz'ün hayatını kaybettiği belirlendi.

Evdeki 3 kişi, Cinayet Büro Amirliği ekiplerince gözaltına alındı. Karagöz'ün cesedi, Denizli Adli Tıp Grup Başkanlığı morguna kaldırıldı.