Tartışmalı Meksikalı iş insanı ve Miss Universe Organizasyonu, iddiaları sürekli olarak reddetti. Ancak jüri üyelerinin finalden sadece bir gün önce açıklanmasıyla, bu yılki yarışmanın değerlendirme süreciyle ilgili sorular gündeme geldi.

Porto Riko, bu yılki birincisiyle birlikte altı kez Kainat Güzeli çıkarmış oldu. ABD özerk toprağı olan Porto Riko, yarışmanın 75 yıllık tarihinde dördüncü kez finale ev sahipliği yaptı. Daha önce 1972, 2001 ve 2002 yıllarında da finale ev sahipliği yapmıştı.