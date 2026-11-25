2026 Kainat Güzeli (Miss Universe) seçildi! Birinci Porto Riko'dan Jennifer Barreto oldu
Dün gece Porto Riko'da düzenlenen 2026 Kainat Güzellik Yarışması'nda birinci, Porto Rikolu Jennifer Barreto oldu. Barreto, tartışmalı kuralların değişmesinden bu yana seçilen ilk evli ve çocuklu kadın oldu. İsrailli yarışmacının yuhalandığı yarışmada, Türkiye'yi temsil edecek olan Alara Eriç'in katılımı, uçuş günü iptal edildi
Porto Riko'dan Jennifer Barreto, 2026 Kainat Güzeli (Miss Universe) seçildi. Barreto, tacını geçen yılın kraliçesi Meksikalı Fatima Bosch'un elinden aldı.
27 yaşındaki sosyal hizmet uzmanı, ABD'nin özerk bölgesi olan Porto Riko'nun başkenti San Juan'da düzenlenen büyük finalde, vize sorunları ve çekişmeli bir iş anlaşmazlığı nedeniyle son dakika çekilmeleriyle sayısı önemli ölçüde azalan 115 finalist arasından zafer kazandı.
Barreto, organizatörlerin üç yıl önce evlenmiş veya doğum yapmış yarışmacılara yönelik tartışmalı yasağını kaldırmasından bu yana Kainat Güzellik Yarışması'nı kazanan ilk evli ve çocuklu kadın oldu.
Latin Amerikalı yarışmacılar için başarılı geçen yarışmada, Dominik Cumhuriyeti'nden Melissa Nunez ikinci, Venezuela'dan Clara Vegas da üçüncü oldu.
Final gecesi, çeşitli ön eleme yarışmalarından alınan jüri puanlarına dayalı bir eleme turuyla başladı. Kalan 30 yarışmacı daha sonra sahne üzerinde bir mayo geçidine katıldı ve 12'si gece elbisesi geçit törenine yükseldi. Son beş yarışmacı daha sonra, Miss Universe yarışmasının önemi ve dünyanın liderlerinden neye ihtiyacı olduğu gibi konular üzerine jüri sorularıyla karşı karşıya kaldı.
Yapay zekanın gelişmesi karşısında "asla kaybetmememiz gereken" insani değerin hangisi olduğu sorulduğunda, Barreto "En iyisi onu sorumlu bir şekilde kullanmaktır. Eğer yapay zeka değerlerimizi tehlikeye atıyorsa, o zaman bunlar hiçbir zaman değer olmamıştır. Değerler, özellikle bu şeyleri korumak zorlaştığında, söylediklerimizle yaptıklarımız arasındaki tutarlılıkta bulunur" dedi.
TÜRKİYE SON ANDA ÇEKİLDİ
Türkiye'yi Kainat Güzellik Yarışması sahnesinde temsil eden son isim 2025 yılında Ceren Arslan oldu. 2026 sürecinde ise Alara Eriç'in katılımı uçuş günü iptal edildi. Eriç, pasaportu ve ABD vizesiyle uçuş için hazır beklediği sabah organizasyonun kendisine "eksiklerin giderilmediği ve hazır olmadığı" gerekçesiyle katılımının iptal edildiğini bildirdiğini açıkladı. Bu süreçte üniversitede üç dersini ertelediğini ve bursunun yandığını belirtti.
Miss Universe Türkiye Organizasyonu, kararın sorumluluğunu üstlendiğini duyurdu. Gerekçe olarak Eriç'in 4 Kasım'daki son sınavından sonraki hazırlık çalışmalarına düzenli katılmamasını, son kıyafet provalarında yer almamasını ve tanıtım videosu için istenen 30 saniyelik seslendirmeyi tamamlamamasını gösterdi.
TARTIŞMALI YARIŞMA
Görkemli final sorunsuz geçerken, bu yılki tartışmaların çoğu etkinliğe giden haftalar ve aylarda ortaya çıktı.
Nepal ve Güney Sudan ile Kongo Cumhuriyeti'nin de aralarında bulunduğu beş Afrika ülkesinden güzellik kraliçeleri, ABD vizesi alma zorlukları veya gecikmeleri nedeniyle yarışmadan çekilmek zorunda kaldı. Öte yandan, Miss Universe Organizasyonu ile altı Güneydoğu Asya ülkesinde eleme yarışmaları düzenleyen Taylandlı iş insanı Nawat Itsaragrisil arasında devam eden bir sözleşme anlaşmazlığı nedeniyle Endonezya, Laos, Malezya, Singapur, Tayland ve Vietnam'dan gelen yarışmacılar finalde yer alamadı.
Daha önce mayıs ayında, Miss Universe Fransa organizatörleri, oylamada hile ve kayırmacılık iddialarına karışan 2025 finaline protesto amacıyla temsilcilerini geri çekmişti.
Geçen yıl, finalden üç gün önce, jüri üyesi Omar Harfouch, sonuçların resmi olmayan bir jüri tarafından önceden belirlendiğine inandığı için istifa etmişti. Harfouch ayrıca, geçen yıl tacı alan Meksika Güzeli Fatima Bosch'un, babasının Miss Universe'ün ortak sahibi Raul Rocha Cantu ile olduğu iddia edilen iş bağlantıları nedeniyle kazandığını öne sürmüştü.
Tartışmalı Meksikalı iş insanı ve Miss Universe Organizasyonu, iddiaları sürekli olarak reddetti. Ancak jüri üyelerinin finalden sadece bir gün önce açıklanmasıyla, bu yılki yarışmanın değerlendirme süreciyle ilgili sorular gündeme geldi.
Porto Riko, bu yılki birincisiyle birlikte altı kez Kainat Güzeli çıkarmış oldu. ABD özerk toprağı olan Porto Riko, yarışmanın 75 yıllık tarihinde dördüncü kez finale ev sahipliği yaptı. Daha önce 1972, 2001 ve 2002 yıllarında da finale ev sahipliği yapmıştı.
Miss Universe organizasyonu, yarışmanın modernleşmesi yönündeki artan çağrılar ışığında, hamile kadınlar, anneler, evli olan veya daha önce evlenmiş olan yarışmacılar üzerindeki tartışmalı yasağı kaldırdı. 2023 yılında organizatörler ayrıca 28 yaş üstü yasağını da sona erdirdi.
İSRAİLLİ GÜZEL YUHALANDI
Final öncesi düzenlenen kostüm yarışması sırasında, İsrail Güzeli Danielle Yablonka, üzerinde İngilizce, İbranice ve Arapça olarak "barış" yazan bir pelerinle podyumda yürürken yuhalama sesleri duyuldu. Bu tasarım, İsrail'in Gazze'deki saldırılarının devam ettiği bir dönemde tepkilere yol açtı.
Resmi Miss Israel Instagram hesabı, kostüm konsepti açıklarken, "barış" kelimesinin diller arası ortak bir umut mesajı olduğunu belirtti.
"BEN YUHALAMA DUYMADIM"
Danielle Yablonka, ulusal kostüm bölümünde yuhalandığını gösteren ve internette dolaşan videolarla ilgili demecinde, kendisinin herhangi bir yuhalama duymadığını ve sesin videolara sonradan eklenmiş olabileceğini öne sürdü.
Times of Israel'in haberine göre İsrail Güzeli, "Yuhalamaların videoya sonradan eklenmiş olduğundan yüzde 99 eminim. Gerçek hayatta kimse yuhalamaları duymadı" dedi.
Yablonka ayrıca, "Yuhalasalar bile devam ederdim çünkü çok fazla adrenalinim vardı ve sanki tüm insanları omuzlarımda taşıyormuş gibi hissediyordum" ifadesini kullandı.