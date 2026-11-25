New York Times'ın (NYT) haberine göre Huang, yaptığı bir konuşmada, geri dönüşünün sebebinin, Nvidia yönetim kurulunun tüm durumu değerlendirmesi ve gerçekleri ortaya çıkarması olduğunu söyledi.

Nvidia'daki CEO’luk görevine geri döndükten sonra şirket çalışanlarından özür dileyen Huang, şirket içi davranış kurallarını ihlal ettiğini kabul etti.

Huang, "Çok kötü hatalar yaptım. Lori’ye (eşi Lori Huang) sadakatsizlik ettim. Çocuklarımı ve elbette hepinizi incittim" ifadelerini kullandı.

Şu anda terapi gördüğünü belirten Huang, eylemleri nedeniyle yönetim kurulunun şirketteki geleceğini değerlendirmek durumunda kaldığını ve bunun sonucunda 12 Kasım’da istifa ettiğini açıkladı.

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Trump'ın Nvidia yönetim kuruluna kendisini yeniden göreve getirmeleri için baskı yaptığı iddiasını reddeden Huang, geri dönüşünün yönetim kurulunun yaptığı değerlendirme ve gerçekleri ortaya çıkarması sonucunda gerçekleştiğini aktardı.

Trump, daha önce yaptığı bir açıklamada, Nvidia yönetim kurulunu, Huang'ı yeniden CEO'luk görevine getirmeleri yönünde ikna ettiğini söylemişti.

HUANG, 12 KASIM'DA İSTİFA ETMİŞTİ

Nvidia Yönetim Kurulu, 8 Kasım'da Jensen Huang'ın yabancı istihbarat faaliyetinin hedefi olduğuna ilişkin haberlerin ardından bağımsız soruşturma başlatıldığını duyurmuştu.

Soruşturma, Huang'ın Pekin yönetimine bilgi aktardığı öne sürülen Çinli iş insanı Alice Huang ile yakın ilişkisi bulunduğuna ilişkin haberlerin ardından başlatılmıştı.

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Şirket, 12 Kasım'da Huang'ın başkanlık, üst yöneticilik ve yönetim kurulu üyeliği görevlerinden derhal geçerli olmak üzere ayrıldığını duyurmuştu.

Nvidia, 23 Kasım Huang'ı şirketin başkanlığına ve üst yöneticilik görevine yeniden getirmişti.