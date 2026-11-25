Malatya'da, 12 Kasım'da, Sikorsky S-70 tipi askeri uçağın düşmesi ve 4 şehit vermemizin ardından dün akşam ikinci acı haber Eskişehir'den geldi. Tepebaşı ilçesine bağlı kırsal Yörükakçayır Mahallesi mevkiinde Cougar AS-532 tipi askeri helikopter kaza kırıma uğradı.

KAZANIN ARDINDAN YANGIN ÇIKTI

Saat 19.30 sıralarında yaşanan kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, sağlık ve AFAD ekipleri sevk edildi. Helikopterde kaza kırım sonrası çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

EĞİTİM AMACIYLA HAVALANDI

Milli Savunma Bakanlığı, helikopterin eğitim amacıyla havalandığı ve kaza kırıma uğradığını belirterek, “Eğitim maksadıyla Eskişehir’den havalanan Hava Kuvvetlerimize ait bir adet AS-532 tipi helikopter kaza kırıma uğramıştır. Helikopterimizin enkazına ulaşılmış, arama kurtarma çalışmaları devam etmektedir” açıklamasında bulundu.

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MSB: 5 ARKADAŞIMIZ ŞEHİT OLDU

Bu açıklamadan kısa süre sonra ise Milli Savunma Bakanlığı, "Eskişehir’de eğitim uçuşu sırasında kaza kırıma uğrayan Hava Kuvvetlerimize ait helikopterde görevli 5 kahraman silah arkadaşımız şehit olmuştur" paylaşımında bulundu.

ŞEHİTLERİMİZİN İSİMLERİ AÇIKLANDI

Türkiye'yi yasa boğan kazada, Hv. Plt. Alb. Mehmet Çöl, Hv. Plt. Ütğm. Halil Karabulut, Hv. P. Asb. Bçvş. Volkan Demirhan, Hv. Uçk. Bm. Asb. Bçvş. Muhammed Nurullah ve Hv. P. Asb. Kd. Çvş. Mehmet Alp Gürdağ şehit oldu.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN TAZİYE MESAJI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Eskişehir’de eğitim uçuşu sırasında kaza kırıma uğrayan helikopterde şehit olan 5 asker için başsağlığı mesajı yayımladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yayımladığı mesajda, "Eskişehir’de eğitim uçuşu esnasında kaza kırıma uğrayan Hava Kuvvetlerimize ait helikopterde 5 askerimizin şehit olduğu haberini büyük üzüntüyle öğrendim. Şehit olan kahraman Mehmetçiklerimize Allah’tan rahmet niyaz ediyor, başta değerli ailelerimiz olmak üzere Türk Silahlı Kuvvetlerimize ve aziz milletimize başsağlığı diliyorum. Şehitlerimizin mekanı cennet, makamları âli olsun" dedi.

MALATYA'DA 4 ASKER ŞEHİT OLMUŞTU

Malatya'nın Yeşilyurt ilçesi Samanköyü mevkiinde, 12 Kasım'da, saat: 18.45 sıralarında S-70 tipi askeri helikopterimiz düşmüş; Kara Pilot Binbaşı Erdem Çimen, Kara Pilot Binbaşı Orhun Pınar, Astsubay Kıdemli Üstçavuş Hüseyin Zehir ve Astsubay Kıdemli Çavuş Serkan Önder şehit olmuştu.

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