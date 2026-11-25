Ufuk Beydemir baba oldu
Şarkıcı Ufuk Beydemir ve Hollandalı meslektaşı Sharon Kovacs, kız bebeklerini kucaklarına aldı. Beydemir, erken doğumla dünyaya gelen kızlarının adını da açıkladı
'Ay Tenli Kadın' şarkısıyla geniş kitlelere ulaşan Ufuk Beydemir, geçtiğimiz aylarda sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla baba olacağını duyurmuştu.
Daha önce bebeklerinin cinsiyetinin kız olduğunu açıklayan Beydemir, doğumun planlanandan erken başlaması üzerine Hollanda'da bulunan sevgilisi Sharon Kovacs'ın yanına gitmişti.
Bebeğin dünyaya gelmesinin ardından gelişmeleri takipçileriyle paylaşan Ufuk Beydemir, kızlarına Ruby Umay adını verdiklerini açıkladı.
"ÖNÜMÜZDE YOĞUN BAKIMDA GEÇECEK UZUN BİR YOL VAR"
Beydemir, yaptığı duyuruda şu ifadeleri kullandı: Ruby Umay 25 hafta 3 günlükken aramıza katıldı. Sharon da Ruby de iyi. Önümüzde yoğun bakımda geçecek uzun bir yol var ama kızımız daha ilk anından ne kadar güçlü olduğunu gösterdi. Bu zor günlerde dua eden, mesaj atan, iyi dileklerini gönderen herkese yürekten teşekkür ederiz. Hepsini okuduk, hepsi bize güç verdi.
Daha önce sürecin çok yıpratıcı geçtiğini söyleyen Ufuk Beydemir, sevgilisiyle hastane odasında birbirlerine sarıldıkları fotoğrafı paylaşmıştı.
Öte yandan Ufuk Beydemir, oyuncu İpek Filiz Yazıcı ile 2022–2025 yılları arasında evlilik yaşamıştı.