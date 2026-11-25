"ÖNÜMÜZDE YOĞUN BAKIMDA GEÇECEK UZUN BİR YOL VAR"

Beydemir, yaptığı duyuruda şu ifadeleri kullandı: Ruby Umay 25 hafta 3 günlükken aramıza katıldı. Sharon da Ruby de iyi. Önümüzde yoğun bakımda geçecek uzun bir yol var ama kızımız daha ilk anından ne kadar güçlü olduğunu gösterdi. Bu zor günlerde dua eden, mesaj atan, iyi dileklerini gönderen herkese yürekten teşekkür ederiz. Hepsini okuduk, hepsi bize güç verdi.