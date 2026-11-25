Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Konferansı'nın 31'incisi olan COP31'e, 196 ülke ve Avrupa Birliği olmak üzere toplam 197 taraf katıldı. 95 ülkenin devlet veya hükümet başkanlarının yanı sıra 7 uluslararası kuruluş temsilcisinin de yer aldığı Antalya'daki zirve, Türkiye'nin güçlü organizasyonu ve doğayı kurtarma hedefleriyle büyük umutlar eşliğinde başladı. Ancak tüm ülkelerin oydaşmasıyla kabul edilen, zirvenin ana siyasi mesajını ve temel taahhütlerini özetleyen kapsayıcı sonuç bildirisi niteliğindeki 'Örtü Kararı', Türkiye'nin yoğun diplomatik çabalarına rağmen tarafların uzlaşamaması sonucunda alınamadı.

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Zirvenin ana gündem maddeleri olan fosil yakıtlardan çıkış takvimi ve iklim finansmanı tartışmaları, masadaki tarafları keskin bir çatışmanın ortasında bıraktı. Bir yanda fosil yakıtlardan çıkış için bağlayıcı bir yol haritası talep eden Avrupa Birliği; diğer yanda ise kendi ekonomik varoluşlarını petrol rezervleri üzerine inşa etmiş olan ülkeler...

FOSİL YAKIT VE FİNANSMAN ÇIKMAZI

Müzakerelerin kilitlenmesindeki birinci temel neden, sonuç bildirisindeki kömür, petrol ve doğal gazdan uzaklaşmaya yönelik net ifadelerin karar taslağından çıkarılması oldu. Suudi Arabistan liderliğindeki Körfez ülkeleri, metinde fosil yakıtların terk edilmesine işaret eden en ufak bir ifadeye dahi rıza göstermedi. Adeta, "Biz petrol çıkarmaya devam ederiz arkadaş" diyerek rest çekti.

İkinci büyük düğüm ise iklim finansmanında atıldı. Gelişmekte olan ülkelerin yeşil dönüşüm ve iklim felaketlerinin yarattığı zararlar için talep ettiği trilyon dolarlık fonlara, gelişmiş ülkelerin ve zengin petrol üreticilerinin mesafeli yaklaşması da fosil yakıt anlaşmazlığına tuz biber ekti.

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COP31'de 'Örtü Kararı' kararının çıkmaması, "Peki bu zirve ne işe yaradı?" şeklinde siyasi polemiklerin doğmasına neden oldu. YENİ Parti Genel Başkanı Özgür Özel'in COP31'in uzlaşma sağlanamadan sona ermesine ilişkin eleştirisine Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Avrupa Birliği'nin fosil yakıtlardan çıkış için bağlayıcı bir yol haritası talep etmesiyle 'Örtü' 'Kararı'nda uzlaşma sağlanamamasından Türkiye'nin sorumlu tutulamayacağını belirterek "Özgür bey milli menfaatin, duruşun ne olduğunu bilmediğiniz için anlamanızı beklemiyoruz. Anlatmak için de sözümüzü boşa harcamayacağız. Sadece şunu bilin: Türkiye, 'dayatmalarla' duruşundan taviz verecek bir ülke değildir! Bizden de sizin gibi, birilerinin piyonu olmamızı beklemeyin. Olmadık, olmayacağız" dedi

- Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum -

Aslına bakılırsa fosil yakıtlar üzerindeki anlaşmazlık COP31'e özgü değil; hemen hemen tüm COP zirvelerinde bu konuda sert fikir çatışmaları yaşandı. Örneğin 2023'te Birleşik Arap Emirlikleri'nde düzenlenen COP28, fosil yakıtların en hararetli tartışıldığı zirvelerden biri olmuştu.

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KÜRESEL PETROL ÇARKINDA DENGELER NASIL?

Bu direncin motivasyonunu anlamak için ideolojik tartışmalara değil, fosil yakıtlardan biri olan petrolden elde edilen gelirin büyüklüğüne bakmak gerekiyor. Zira Körfez bölgesinin beş büyük petrol üreticisi olan Suudi Arabistan, Irak, Birleşik Arap Emirlikleri, İran ve Kuveyt'in verileri, müzakere masasındaki tavizsiz duruşun matematiksel özetini sunuyor.

KÖRFEZ ÜLKELERİ İÇİN PETROL NE İFADE EDİYOR?

2025 verileri baz alındığında petrol üretiminin Körfez ülkeleri açısından taşıdığı ağırlık net biçimde görülüyor.

• Küresel üretim payı: Küresel petrol üretimi 30 milyar 800 milyon varil seviyesinde gerçekleşti. Körfez ülkeleri, 8 milyar 887 milyon varil üretimle küresel üretimin %28,85'ini karşıladı.

• Küresel ihracat payı: Küresel petrol ihracatı 1,1 trilyon dolar oldu. Körfez ülkelerinin ihracattaki payı ise 319 milyar dolarla %29 olarak gerçekleşti.

Bu devasa ekonomik hacim, üretici ülkelerin fosil yakıtlardan çıkış takvimine neden güçlü bir direnç gösterdiğini açıkça ortaya koyuyor.

KÖRFEZ ÜLKELERİNİN 2025 YILI HAM PETROL İHRACATLARI (DOLAR) • Suudi Arabistan: 147 milyar • Irak: 75 milyar • Kuveyt: 34 milyar • İran: 34 milyar • Birleşik Arap Emirlikleri: 29 milyar TOPLAM: 319 MİLYAR

Ham petrol gelirlerinin büyüklüğü ve küresel petrol rezervlerinin yarısından fazlasına sahip olunması, Körfez ülkelerinin fosil yakıtlardan çıkış için bağlayıcı bir yol haritası talep eden Avrupa Birliği ve ada devletlerine neden karşı çıktığının net bir göstergesi.

Gelirlerinin büyük kısmını petrolden sağlayan Körfez ülkelerinin fosil yakıtlardan çıkış takvimine ilişkin vereceği her taahhüt; doğrudan ulusal bütçelerinin, kamu yatırımlarının ve iç siyasi istikrarlarının sarsılması anlamına geliyor. Anlaşılan o ki petrol üreten ülkelerin ekonomileri büyük ölçüde fosil yakıtlara bağlı kaldıkça ve gelişmekte olan ülkelerin yeşil enerjiye dönüşüm faturası paylaşılmadıkça, bundan sonraki iklim zirvelerinde de 'Örtü Karar' konusunda bir mutabakata varılamayacak.

KÜRESEL FOSİL YAKIT REZERVLERİNİN NE ZAMAN TÜKENECEĞİ ÖNGÖRÜLÜYOR? • Petrol: 47–56 yıl • Kömür: 114–140 yıl • Doğal Gaz: 49–52 yıl

Uluslararası Enerji Ajansı ve OPEC/Energy Institute verilerine göre küresel ölçekte kanıtlanmış petrol rezervi yaklaşık 1 trilyon 572 milyar varil seviyesinde bulunuyor. Beş Körfez ülkesinin toplam 837 milyar 300 milyon varillik rezervi, küresel rezervin %53,24'ünü oluşturuyor. Körfez ülkeleri için bu rezerv Brent Petrol'ün güncel varil fiyatındaki karşılığı 73,5 trilyon dolar ediyor. Meblağının büyüklüğünü şöyle de ifade edebiliriz: 73,5 trilyon dolar; 3 katrilyon 725 trilyon 114 milyar 335 milyon Türk Lirası yapıyor.

KÖRFEZ ÜLKELERİNİN PETROL REZERVİ • Suudi Arabistan: %16,99 • İran: %13,27 • Irak: %8,90 • Birleşik Arap Emirlikleri: %7,63 • Kuveyt: %6,45 TOPLAM: %53,24

73,5 trilyon doların büyüklüğünü başka bir şekilde ifade edecek olursak; 2025 verilerine göre yaklaşık 118,4 trilyon dolar olan küresel nominal GSYİH'nin %62'sine karşılık gelir.

Dünyanın en büyük 7-8 ekonomisinin toplam büyüklüğüne eşit. O 7-8 ülkeyi çıkardığımızda geri kalan 204-205 ülkenin toplam büyüklüğüne yaklaşır.

Tüm bunların sonucunda karşımıza iki keskin kutup çıkıyor. Bir yanda petrol üretimini azaltarak küresel ısınmayı 1,5 °C ile sınırlandırma hedefine ulaşmak isteyen ülkeler, diğer yanda ise gelirlerinin büyük kısmı petrole bağlı olan ülkeler.

Petrol üretiminin azaltılmasına karşı çıkan ülkelerin dayanak noktası net; "Ekonomik varlığım buna bağlı" diyorlar. Üretimin azaltılmasını savunan ülkeler ise bir an önce yenilenebilir ve alternatif enerji kaynaklarına yönelinmesi gerektiği konusunda diretiyor.

PETROLÜN YERİNE HANGİ KAYNAKLAR KONULACAK?

Peki bu ülkeler, petrolün yerine ikame edilecek enerji kaynağı olarak masaya neleri sürüyor? Öyle ya, günlük yaşamımızda kullandığımız pek çok araç gereçten ulaşıma kadar hemen her kalemde petrol ve türevleri yer alıyor.

Uzmanların ve dönüşümü savunan ülkelerin planına göre, fosil yakıtların yerini tek bir enerji kaynağının alması öngörülmüyor; bunun yerine elektrik üretimi, ulaşım ve ağır sanayi gibi farklı sektörlerin ihtiyaçlarına göre birden fazla teknolojinin birleşiminden oluşan bir enerji sepeti hedefleniyor.

Küresel enerji dönüşümünde fosil yakıtların yerine ikame edilmesi planlanan ana kaynaklar ve kullanım alanları şöyle sıralanıyor:

• Elektrik Üretimi: Güneş ve rüzgâr enerjisi.

• Kesintisiz Baz Yük Enerjisi: Nükleer enerji, jeotermal ve hidroelektrik; güneşin olmadığı veya rüzgârın esmediği saatlerde şebekeye 7/24 sabit ve karbonsuz elektrik sağlayacak.

• Enerji Depolama: Şebeke ölçekli bataryalar ve pompaj depolamalı hidroelektrik santralleri, yenilenebilir kaynaklardan üretilen fazla elektriği depolayıp talep zirve yaptığında şebekeye geri verecek.

• Kara Ulaşımı: Elektrikli araçlar ve elektrikli demiryolları, petrol bazlı benzin ve motorin tüketimini doğrudan temiz elektrikle değiştirecek.

• Hava ve Deniz Ulaşımı: Yenilenebilir ve atık bazlı hammaddelerden üretilen sürdürülebilir havacılık yakıtları, yeşil amonyak ve yenilenebilir enerjiyle üretilen karbon nötr e yakıtlar kullanılacak.

• Ağır Sanayi: Yeşil hidrojen ve endüstriyel ısı pompaları, sadece elektrikle ulaşılamayan çok yüksek sıcaklıkları kömür veya doğal gaz yakmadan elde etmeyi sağlayacak.